Palop: "Esos momentos en el hospital no se los deseas a nadie"

El guardameta Andrés Palop, uno de los iconos de la etapa más exitosa del Sevilla F.C., reveló este lunes cómo ha sido su lucha contra el coronavirus COVID-19, que le mandó al hospital y a estar aislado de los suyos hasta este miércoles, cuando podrá reencontrarse al fin con su familia. "Empecé a tener tos, escalofríos y perdí el olfato y el gusto. Aguanté unos días más por si podía ser una gripe normal... Nunca entré en UCI, no estuve intubado. Pero la primera semana fue de incertidumbre, es una enfermedad que no sabemos cómo puede evolucionar", manifestó el exsevillista en los micrófonos de 'SFC Radio'.

El de La Alcudia no ocultó que ha pasado miedo por no tener una respuesta firme de los doctores dado el desconocimiento sobre un virus que ha cambiado la vida de todos. " Ellos te dicen que es un virus que desconocen y que tienen que ir día a día, hora a hora. Tienen que ir vigilando", apuntó Palop, al que "estar siempre positivo" y en contacto con su familia le ha permitido mantenerse firme.

"Me sirvió para estar fuerte y no ingresar en UCI. Pasaron los días más críticos, me hicieron una última prueba el día 12 y ya me salió que era negativo. Lo que más me preocupaba era si el tiempo que estuve en casa podía haber contagiado a mis hijos o mi mujer; gracias a Dios es posible que lo hayan pasado asintomáticos. La cuarentena ya la han pasado", aclaró.

El valenciano admitió que el estar solo y "pendiente de un hilo", dada la incertidumbre, le ha dado que pensar acerca de lo que de verdad importa en la vida. "Hay que intentar aprovechar el momento, estar con los mayores, compartir momentos con ellos porque te puede pasar una situación como ésta y echar en falta todos esos momentos que no has podido aprovechar. Lo que más valoro son los pequeños detalles, daría todo por dar una abrazo a mi mujer y mis hijos", afirmó.

"Todos pensamos que no nos va a tocar, pero no estamos libres nadie. Alguien asintomático te puede saludar desde la distancia y te puede contagiar. Tenemos que tener mucha precaución, que no le perdamos el respeto porque los que lo hemos pasado entre leve y grave la verdad es que es para tomar todas la medidas. Esos momentos en el hospital son duros y no se los deseas a nadie. Tenemos que tener ese respeto por toda la gente y por uno mismo. Si nos concienciamos, saldremos entre todos adelante", añadió Palop, crítico con la actitud de algunos españoles en las últimas horas, un incivismo ante el que prefirió morderse la lengua en las redes sociales para dar "un voto de confianza" a los ciudadanos.

"A mí me entristeció, no he querido poner nada en redes, porque creo que la humanidad de la gente merece un voto de confianza y puede que el mensaje no lo entendieran del todo bien. Hoy he visto otra cosa por la ventana. Todo el mundo está cumpliendo con los requisitos, pero ayer sí es cierto que vi algunas imágenes que me entristecieron. Si hemos hecho un esfuerzo de 40 días, no vayamos a echarlo todo por la borda... Tenemos que respetar el protocolo que nos han marcado para ir venciendo esta pandemia", puntualizó.