Suker: "¿Jugar? Ojalá pero ni siquiera sabemos qué va a pasar en dos semanas"

Davor Suker, exjugador del Sevilla Fútbol Club y acutal presidente de la Federación de fútbol croata, ha analizado la situación actual del fútbol tanto en su pais como a nivel europeo. Siempre sincero, el croata espera que se pueda volver a jugar al fúbtol aunque admite que no saben si podrán llegar a hacerlo en unas semanas. "Lo primeor es escuchar a los expertos, ellos son los que nos aconsejan. Yo no soy experto de la salud, hay que escuchar a los medicos. Los primero es la salud, pero si se puede jugar, hay que jugar, en seis meses o un año habra vacuna y todos podremos ir al estadio. Nacimos con fútbol y moriremos con fútbol, pero hay que escuchar a los expertos. Hace falta fútbol el fin de semana, aqui en Croacia tambien lo necesitamos, no hemos tenido mucho casos aquí", ha comentado en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla.

De hecho, Suker informó sobre el plan que tiene en mente él como maximo mandatario del fútbol en Croacia, donde restan 10 jornadas para finalizar el campeonato. "Tenemos una primera opción, que es empezar del 16 de mayo al 23 de mayo, la segunda es del 30 de mayo y que finalice el 25 de julio. La tercera es que empiece el 13 de junio y que acabe en agosto. Tenemos esas tres fechas, ya sabemos que la primera no va a poder ser porque no nos dejaron, la semana pasada acordamos que los jugadores puedan entrenar. Los médicos recomendaron entrenar en abierto, con medidas preventivas antes y después, individualmente cada jugador llega con su ropa de trabajo, en vehículos personales sin acceso al vestuario, con medidas de temperatura, la desinfección de manos antes del entrar al campo, cinco jugadores al mismo tiempo pero con cinco metros de distancia. En caso de contacto cercano el médico o fisio deben tener protección. Si viene algún jugador de fuera deben estar 14 días aislados antes de entrenar. Estamos todos satisfechos por volver a trabajar, al menos la gente podrá ver el fútbol por televisión porque ir al fútbol no es posible", explicó el croata.

Sobre la posibilidad de hacer test a los jugadores, algo que ha levantado bastante polémica en España, Suker ha asegurado que en Croacia todos pasaran por esos controles. "Los médicos nos aconsejaron, haremos test antes y después de cada jornada, hay que tener precaución máxima par todos los jugadores. ¿En España? Cada país tiene sus datos no se pueden comparar, cada país necesita unión entre los médicos, los sindicatos y LaLiga para poder reanudar y terminar los torneos", expresó.

En cuanto al hecho de que ligas como la francesa o la holandesa ya hayan decidido dar por terminadas sus ligas, el también mandatario de la UEFA dio su opinión. "Cada país toma sus decisiones, luego se verá si han hecho mal o bien. Creo que Alemania va a volver, estará entre las primeras que va a comenzar. Pero hay que resetear y empezar de cero, yo puedo no puedo hablar de la Covid-19 porque no tengo ni idea, para eso están los expertos, cuando ellos me den luz verde, iremos a entrenar y jugar. Todos queremos que el fútbol vuelva ya. Si alguna liga no puede, pues veremos en septiembre, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar en dos semanas, luego ya veremos. Tenemos una junta ejecutiva de la UEFA el 27 de mayo, de 55 ligas europeas ojalá terminen 48, pero tampoco podemos decir nada porque no lo sabemos".