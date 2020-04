La "poca suerte" de Arana en el Sevilla

Óscar Arias estuvo meses negociando con el Corinthians por un Guilherme Arana que acabó arribando a Sevilla con el cartel de 'Mejor Lateral Izquierdo del Brasileirao', pese a ser aún muy joven. En el fútbol, sin embargo, pocas veces dos más dos son cuatro, y el talento no es suficiente para triunfar en un determinado equipo.

Arana llegó a mitad de temporada a España, cuando ya había jugado una completa en su país y tras un largo mes de vacaciones en el que, inevitablemente, había perdido el ritmo. Un nuevo continente, otro idioma, con el entrenador para el que había sido fichado (Eduardo Berizzo) despedido... Demasiadas piedras en el camino para un carrilero clásico canarinho que aún debía aprender muchos conceptos defensivos y que debía montarse a un tren en marcha sin ni siquiera haberse atado los cordones de sus botas.

De todo se puede sacar algo positivo, eso sí. "Fue una experiencia de aprendizaje. Llegas allí y todo es nuevo, muy diferente de Brasil. Salí de aquí como el mejor lateral zurdo brasileño y no tuve apenas oportunidades allí. Tampoco tuve mucha suerte; el entrenador que me fichó fue despedido. El director deportivo, también. Fue complicado, pero aprendí muchas cosas, no sólo como jugador, sino también como persona. Crecí mucho, entendí muchas cosas. Quería quedarme, tener un buen seguimiento allí. Pero este tiempo que pasé sirvió como una experiencia de aprendizaje. Ahora estoy en un buen club, con un buen grupo, una buena estructura. Realmente, no lo echo de menos", ha dicho Arana a TV Galo.

Como en el Atalanta tampoco le fue bien, los suyos se alegran de regresar a casa y, sobre todo, de volver a verle sonreír. "Estoy feliz y mi familia está feliz. Allí, estaban un poco tristes por no verme feliz. Ver a todos sonrientes de nuevo, con felicidad en sus ojos, no tiene precio. Sirvió como aprendizaje", insiste.

Tal y como desveló ESTADIO, el Atlético Mineiro, al que ha sido cedido hasta junio de 2021, deberá pagar unos cinco millones de euros al Sevilla FC (casi la mitad de lo que le costó al club nervionense su pase, pues acordó con el Corinthians 9 + 1 por objetivos) si se da una condición de fácil cumplimiento: esto es, que Arana dispute al menos el 60 % de los partidos en ese período.

En tal caso, la entidad presidida por José Castro se desprendería del 90 % de sus derechos federativos, quedándose, por si le diese por romper, con el 10 % restante del jugador.