El confinamiento, como amenaza para el principal arma de Lopetegui

La larga inactividad no va a afectar a todos los equipos de LaLiga del mismo modo, desde luego, y no ya porque unos jugadores estén siendo más aplicados o responsables que otros durante el confinamiento. Incidirá, en gran medida, el modo que tiene cada escuadra de actuar en fase defensiva, pues lo acusarán más las que dependan sobre todo de su físico que las que suelen usar la posesión del balón para que el rival no se acerque por su marco.

Pese a que tirarán de rotaciones y canteranos para repartir esfuerzos y minimizarlo dutante un período corto y con muchos partidos, será un problema, principalmente, para los tres conjuntos de LaLiga que más basan su estilo en la presión agresiva en campo contrario. Y, según ayuda a medir el Big Data, se trata de SD Eibar, Getafe CF, y Sevilla FC.

Mendilibar, Bordalás y Lopetegui apuestan por sistemas, con sus diferencias, que pasan por morder tras la pérdida, dificultando la salida desde atrás de los adversarios y, ya sea por el robo por interceptación o tackle, ya sea por obligarle a rifar la pelota con un pase largo y ganarla en un duelo, son los técnicos con menos PPDA (Pases Permitidos al rival por Acción Defensiva).

Es decir, que Eibar, Getafe y Sevilla tardan poco en volver a recuperar la posesión y, generalmente, lo hacen muy arriba, lo que les permite generar peligro sin una elaboración excesiva. Para ello, no obstante, se necesita una excelente condición física, en cuanto a forma y fondo, lo que en buena parte explica que el técnico vasco del Sevilla FC apueste casi siempre de inicio por un Luuk de Jong que, pese a tener registros anotadores por debajo de los esperados, ayuda sobremanera a los nervionenses a mantener al contrario alejado de la portería de Tomas Vaclík, siendo una buena solución, por parte, para sortear la presión alta del rival, por su buen dominio aéreo.

El Sevilla FC forma de inicio con un 4-3-3 que transformarse sin balón en 42-3-1, para tapar los pasillos centrales y acosar tanto al pivote como a los laterales contrarios para que sus centrales se vean obligados a dar un patadón largo, en los que suelen imponerse Diego Carlos y un Jules Koundé que, pese a no ser alto, posee un gran salto.

TotalFootballAnalysis

En LaLiga, campeonato donde los equipos destacan especialmente por su capacidad técnica, se está imponiendo el bloque defensivo alto tras pérdida, hasta el punto de que tenga la media más baja de Europa en PPDA (9,9), habiendo siete clubes, además de los ya citados, por debajo de 10: Atlético de Madrid, Granada CF, Athletic Club, Real Sociedad, FC Barcelona y CA ??Osasuna.

Tal esfuerzo, obviamente, requiere de una intensidad que amenaza con mermar el largo confinamiento. Por eso, Lopetegui pedía "al menos cinco semanas" para que sus futbolistas recuperasen el punto necesario para seguir llevando a cabo un plan que, hasta aparecer el maldito coronavirus, le estaba yendo de maravilla a nivel defensivo. Otra cosa era con balón, aunque desde la llegada de Suso y el cambio de Ocampos a la izquierda, donde más brillaba en el OM, se ha vuelto menos previsible y, por ende, goleador.

El 'stage' previo al regreso del campeonato, por ende, se presenta duro en cuando a físico para los nervionenses. Por ahí pasa el plan principal de su técnico.