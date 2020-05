Callejón avanza "con dos tres clubes españoles importantes"

Callejón no tiene noticias del Nápoles para renovar.

Callejón no tiene noticias del Nápoles para renovar.

El nombre de José Callejón ha sido relacionado con fuerza con el Sevilla FC durante este parón obligado de las competiciones por la pandemia del coronavirus. Y es que, es un secreto a voces que el motrileño tiene decidido poner fin a su exitosa etapa en el Nápoles, donde aterrizó en 2013, y su deseo es regresar a LaLiga, siendo el conjunto nervionense uno de los que podría atender a priori sus peticiones económicas.

En un mercado previsiblemente a la baja, Callejón será una pieza codiciada al quedar libre y no tener que pagar, por tanto, traspaso alguno, aunque el jugador reclamaría una prima de fichaje a plazos que elevaría su ficha hasta los 3'5 ó 4 millones de euros por temporada, como ya informó ESTADIO.

La operación, por tanto, no se iría por encima de los 12 millones netos (unos 24 kilos brutos) a amortizar en tres temporadas; unas cifras que entran dentro de los parámetros en los que se viene moviendo Monchi actualmente.

A todo ello se suma, obviamente, que se trata de un futbolista cuyo su rendimiento sigue siendo muy alto a sus 33 años, como demuestran sus números: dos goles y nueve asistencias esta campaña en 32 partidos. Y por todo esto, es un fichaje que cuadra en el plan de Monchi, que deberá reforzar los costados ante la salida de Nolito.

Ahora bien, la competencia será elevada. Su agente, Manuel García Quilón, ha dejado claro en 'Radio Kiss Kiss Napoli' que, pese a las noticias que auguraban un último esfuerzo del club partenopeo para renovarlo, hace tiempo que no dialoga con De Larentiis, su presidente, y, en cambio, sí hay clubes españoles llamando a su puerta.

"No hemos tenido noticias del Nápoles desde hace bastante tiempo. No hay noticias sobre la renovación. De España sí hemos tenido avances con dos o tres clubes importantes", aseguró el representante del ex del Real Madrid.

En este sentido, la 'Gazzetta dello Sport' afirma que los tres equipos en cuestión con Sevilla FC, Atlético de Madrid y Valencia, que ya le habría ofrecido un contrato de dos años a razón de tres kilos por campaña (lo que cobra actualmente). En las últimas semanas, además, también se había apuntado el interés del Villarreal.