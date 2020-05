Orta: "Las aficiones del Sevilla y el Leeds están en el top 10 de las mejores del mundo"

En una interesantísima entrevista concecida a Play Fútbol, Víctor Orta, otrora mano derecha de Monchi, en el Sevilla FC, dedicó algunas palabras al de San Fernando, su "mentor", y a la afición nervionense, "una de las mejores del mundo", a su juicio.

"Estuve siete años a su lado. Es mi mentor, del que he aprendido muchas cosas y gran parte de lo que hoy soy es gracias a él. Nosotros tuvimos varias discusiones y, por ejemplo, venía y me decía: 'Este jugador es el mejor de la lista'. Y tú sacabas pecho, como secretario técnico, y te decía después: 'Pero es el segundo mejor para el Sevilla'. Son toques de genio", dijo sobre un Monchi que confió en él cuando apenas había salido de los medios de comunición y pasar por el Real Valladolid.

El ahora director deportivo del Leeds guarda también un grato recuerdo sobre las gradas del Sánchez-Pizjuán:

"El Leeds es una religión. Es un club latino. La verdad es que yo he tenido mucha suerte con las aficiones. Seguramente, las del Sevilla y las de Leeds estén en el top 10 de un posible ranking de aficiones del mundo: en seguimiento, en pasión, en cánticos... Eso es una suerte. Sevilla y Leeds tienen eso de la gente, de un corazón especial... De la del Elche, por su incondicional apoyo en un momento terrible del club, también guardo un grato recuerdo".

Con Marcelio Bielsa al mando, el otrora mítico equipo de Brian Clough ocupa la primera posición en la Championship y espera novedades para saber, si esta vez sí (la temporada pasada se quedó a la puertas), podrá ascender a la Premier League. Obviamente, esa incertidumbre, y la consiguiente direferencia en los posibles ingresos, mantiene a Orta en vilo, aunque confiesa en 'Play Fútbol' que hasta le está sacando con su equipo más partido a los análisis, al primar sobre todo la comunicación, aun siendo vía videollamada.

Así trabaja en el Leeds

"Es una realidad la llegada del Big Data al fútbol, pero concebir el dato com o la única solución a un deporte es un error. El fútbol no es un deporte repetitivo. Es diferente al beisbol. Toda la opción del Big Data viene desde Money Ball y se está inviertiendo mucho en el fútbol en ese sentido. Y hasta ahora se está mejorando, pero no se está consiguiendo ni creo que se vaya a conseguir medirlo todo por el dato", explica el actual director deportivo del Leeds, quien sigue creyendo "en el 70-30 % o el 65-35 %", en cuanto a la aportación fundamental del ojo clínico a la hora de fichar a un determinado jugador. "No me cierro las puertas a la modernidad, porque se trata de recopilar información y como fuente del club es positivo, pero es más cómo la trates", dado que ya, con las nuevas plataformas, "se ha democratizado".

¿Cómo usa, entonces, el Big Data?

"Por ejemplo, hago un visionado Old Style con mi equipo de scouts buscando un 'número 8' y del que sacamos cuatro nombres interesantes. Y, como yo sé que al míster le gusta robar en campo contrario, entonces aplico el filtro y veo cuál de esos es el que roba más en campo contrario. Es decir, se trata de aplicar filtros, pero teniendo en cuenta nuestro modelo de juego".

Otro ejemplo

"No tenemos gente para tener dos o tres scouts por liga o para ver constantemente la liga sueca, así que lo que hago es invertir el proceso. Primero, utilizo el filtro para jugadores de 19 años que hayan disputado al menos el 60% de los minutos. Y, después, con los nombres que saquemos hacemos el visionado con mi equipo de trabajo".