Nervión seduce a Lucumí

Monchi, entre sus tareas para el mercado, tiene previsto reforzar el eje de la zaga con la llegada, al menos, de un nuevo central después de que el verano pasado remodelara profundamente la posición con los fichajes de Diego Carlos y Koundé, a la postre plenos aciertos por rendimiento y proyección.

El director deportivo busca un zaguero de perfil zurdo que sea polivalente, requisitos que reúne uno de los futbolistas que ha incluido en su agenda para potenciar la retaguardia, el colombiano Jhon Janer Lucumí. ESTADIO reveló semanas atrás que el defensa del Genk belga gusta en Nervión y que incluso ya se han producido contactos primarios para conocer su situación.

A sus 21 años, el de Cali ha destacado en su segunda temporada en la Jupiler League y ha subido su cotización hasta los 7,2 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Le quedan dos años de contrato pero el futbolista no esconde su deseo de dar un paso al frente en su carrera este mismo verano, lo que ya ha transmitido en más de una ocasión, cada vez que s ele pregunta al respecto.

Sir ir más lejos, en esta últimas horas ha vuelto a evidenciar sus deseos de continuar creciendo en una de las principales ligas de Europa, señalando a la española como una de sus preferentes. Es más, Lucumí fue preguntado concretamente por las informaciones sobre el interés del Sevilla, dejando entrever que colmaría sus aspiraciones actuales.

Eso sí, asegura que, de momento, nadie ha hablado con él sobre este asunto. "Me mandaron lo publicado en España y he leído sobre el tema, pero yo no tengo conocimiento de nada, nadie ha hablado conmigo, ni me representante me ha comentado nada", explicó Lucumí en el programa colombiano 'Deportes sin Tapujos', donde reconoció que le halagan estas noticias sobre el seguimiento: "Estoy contento porque me sigan, por lo que está pasando, por la continuidad que estoy teniendo. Para mí es un motivo de orgullo y me invita a seguir trabajando de la misma manera para que estos rumores puedan concretarse, puedan ser algo real, y pase a una liga más importante".

En esta misma línea, Lucumí respondió positivamente a la pregunta sobre si sería un sueño jugar en la Liga española a tenor de las informaciones referidas al Sevilla. El de Cali no lo duda: "Sería un paso muy importante en mi carrera; también podría serlo ir a otro liga de las fuertes, aunque para mí lo importante ahora es seguir trabajando, seguir mejorando, para que estos equipos sigan fijándose en mí y puedan pasar cosas".