Primer movimiento en el futuro de Sergio Rico

El futuro de Sergio Rico está a día en el aire y lo cierto es que se barajan todas las fórmulas posibles, produciéndose, eso sí, ya un primer movimiento nada baladí. El meta de Montequinto lleva ya un mes en Sevilla después de que suspendiera la Liga 1 francesa por el coronavirus y no pudiera completar su cesión con el PSG, aunque, legalmente, sigue formando parte del cuadro parisino.

A Rico le queda un año de contrato en Nervión y todavía no se conocen exactamente las intenciones del Sevilla al respecto, no descartándose ninguna vía, incluso la de quedarse como suplente de Vaclik, lo que pudo ocurrir el verano pasado hasta que apareció a última hora el PSG.

En algún momento de su cesión, el todopoderoso club galo se planteó ejercer la opción de compra pactada con el Sevilla, lo que el jugador veía con muy buenos ojos, pero finalmente no lo hará, por lo que volverá al cuadro nervionense con el futuro por resolver.

No obstante, en estos días se ha producido un cambio que podría ser clave en el horizonte del arquero, pues ha terminado con su anterior agente, el hermano de Sergio Ramos, René Ramos, para unirse a You First Sports, empresa con sangre sevillana que se ha convertido en una de las referencias del sector y que ha realizado muchas operaciones con el Sevilla. Curiosamente, también lleva al otro portero nervionense, Tomas Vaclik, con el que está pendiente la renovación de contrato, ya que igualmente acaba en 2021.