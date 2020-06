Sin público pero con Antonio Puerta muy presente

El homenaje a Puerta no faltará en el minuto 16.

LaLiga se reanudará el jueves con el derbi en el Sánchez-Pizjuán bajo unas estrictas normas y medidas de seguridad que acompañarán al fútbol al menos en los primeros partidos. Se vigilará cada detalle, sólo se permitirá el paso al personal que sea completamente necesario para la disputa del partido y su retransmisión.

El derbi se quedará sin su espectacular ambiente, convirtiéndose en una cita cainita para la historia. Sí estará, sin embargo, como siempre, Antonio Puerta, y no sólo en su palco de honor en el tercer anillo, sino también en el estadio. Que no haya público no impedirá que la 'Zurda de Diamante' esté presente en el derbi y en todos los encuentros a puerta cerrada en Nervión.

Así, Muchodeporte apunta que, a falta de una reunión interna, el videomarcador homenajeará al canterano nervionense como siempre en el minuto 16, estando todavía en el aire si también se escuchará por megafonía el cántico que le dedica con pasión la grada al futbolista que cambió la historia del Sevilla con su gol al Schalke.