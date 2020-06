Jordán: "No hemos sido el Sevilla FC que queremos"

Jordán: "No hemos sido el Sevilla FC que queremos" Lince

Con su entrada tras el descanso, el Sevilla FC mejoró y pudo rescatar un punto ante el Valladolid, aunque Joan Jordán no escondía que este empate deja un sabor agrio, al contrario que los tres anteriores.

"El sabor de boca es malo. Teníamos puestas muchas ilusiones en este partido porque cada vez queda menos y el equipo está ahí, pero creo que no se ha hecho un buen partido. Nos han metido un gol en una acción que teníamos ensayada, es falta de concentración, luego ellos se han encerrado bien. En la segunda hemos generado más acciones por fuera intentando darle la vuelta, pero no nos ha dado para ganar acumulando incluso a gente por dentro. Hay que ponerse a tope mentalmente sobre todo porque en breve volvemos a jugar".

Se trata del cuarto empate seguido del Sevilla FC, pero para Jordán, lo más preocupante no fue ya el resultado, sino la imagen del equipo. "Más que el punto son las sensaciones. Ante el Barcelona, quitando los primeros minutos, se compite muy bien y hay opciones para ganar, por ejemplo, pero tal y como se ha dado el partido, hoy no hemos sido el Sevilla que nosotros queremos y no podemos dar por bueno el resultado", reconoció sin tapujos.