Lopetegui le abre la puerta a Carlos Fernández

Carlos Fernández no deja de aporrear la puerta del Sevilla con su soberbio rendimiento en el Granada y Lopetegui se la ha abierto de cara a la próxima temporada. No en vano, el técnico, poco propenso a dar titulares, reconoció que tienen muy buen concepto del delantero guzmareño y más después de ampliar su cuenta goleadora con su tanto al Valencia.



"Es un jugador cedido al Granada y por respeto al Granada no voy a hablar de él durante este proceso, pero tenemos una buena opinión de Carlos", señaló el entrenador nervionense, consciente de que el canterano mejora considerablemente los números de sus propios delanteros.

Así las cosas, con su tanto del sábado, Carlos Fernández ya suma un total de 12 dianas esta campaña, nueve de ellas en el campoenato liguero. El ariete nervionense que más se le acerca a día de hoy es Munir, con nueve goles, aunque sólo cuatro en Liga debido a que únicamente ha contado con continuidad en esta competición tras el parón.

Le sigue De Jong, con siete en total y seis en LaLiga, y luego En-Nesyri, que con el Sevilla ha marcado cuatro desde su llegada en enero, tres en el campeonato de la regularidad. Sí supera a Carlos Fernández el máximo artillero de los nervionense, un Ocampos con 14 goles, 12 de ellos ligueros.

Con estos guarsimos y su aportación en general a un gran Granada muy por encima de las expectativas, la dirección deportiva se plantea seriamente que forme parte de la primera plantilla la próxima temporada, lo que dependerá de varios factores, entre ellos la opinión del delantero, acostumbrado ya a desempeñar un rol protagonista. De momento Lopetegui le ha abierto la puerta.