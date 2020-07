Vaclik, del drama a la esperanza

Se esperaba lo peor cuando Vaclik salió en camilla del césped en la recta final del encuentro ante el Eibar tras chocar con Kike García en una acción que terminó con el balón en el palo. Los gestos de dolor del checo y el lugar delicado de la lesión encendieron las alarmas e invitaron a pensar incluso en que el meta se perdería lo que resta de temporada.

Sin embargo, el parte médico comunicado con el club no ha resultado tan drástico como se podría esperar, y aunque causará baja en una serie de partidos, todo apunta a que volverá a jugar en el presente curso. Así las cosas, el jugador ha sido sometido esta mañana a las pertinentes pruebas y el club ha comunicado que sufre un esguince del ligamento interno en la rodilla izquierda.

La entidad no ha precisado el tiempo de baja del meta y se ha limitado a apuntar a que su recuperación se encuentra pendiente de su evolución. No obstante, debido al alcance de la lesión, no se descarta que pudiera incluso llegar para el el último partido de LaLiga, mientras que su participación en la Europa League parece garantizada.

Así las cosas, todas las miradas están puestas ahora en Bono, que asumirá la responsabilidad entre los tres palos al menos en los tres encuentros que vienen ahora ante Athletic, Mallorca y Real Sociedad.

Este es el parte médico facilitado por el Sevilla: El jugador, tal y como informan los servicios médicos del Sevilla FC, sufre un esguince de ligamento lateral interno en la rodilla izquierda, según revelan las pruebas realizadas. El guardameta checo se encuentra pendiente de evolución de cara a los próximos partidos.

