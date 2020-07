El Sevilla FC, por octava vez entre los más grandes de Europa

El Sevilla FC ha certificado este lunes de forma matemática su presencia en la próxima edición de la Champions League, aunque, por ahora, sólo tiene amarrada la participación en la previa, por lo que deberá seguir pugnando con el Atlético de Madrid por una tercera plaza que garantiza directamente el acceso a la Fase de Grupos de la máxima competición continental de clubes. Los de Julen Lopetegui lo habían dejado muy encarrilado el domingo con su triunfo frente al Mallorca (2-0), aunque, al perder el 'goal-average' particular con el Villarreal, dependía de un tropiezo hoy de los castellonenses ante la Real Sociedad para no tener que esperar al jueves con el fin de sumar el punto que le restaba.

Finalmente, no hizo falta más paciencia, porque el conjunto amarillo ha caído derrotado ante el donostiarra en el Estadio de La Cerámica por 1-2, asegurando la cuarta plaza a los nervionenses. Con todo, como advertía en sus redes sociales el director general deportivo del Sevilla, Monchi, no está todo el trabajo hecho: "Enhorabuena a todo el sevillismo. Nos lo merecíamos!!! Ahora, celebración comedida y a seguir luchando por los objetivos que aún nos quedan, el tercer puesto y la sexta Europa League. Te quiero más que a mi vida SFC, pero mucho mucho más".

La mayoría de la plantilla actual, desde Koundé a Suso pasando por Sergi Gómez, colgaron mensajes en sus diferentes perfiles celebrando el hito, además de otros ex componentes del cuadro nervionense que siguen profesando la 'religión blanquirroja', como Renato. Y no es para menos, ya que, después de sumar 19 de los 27 puntos posibles desde el regreso de la competición, fase en la que los de Lopetegui no han perdido aún (cinco triunfos, los cuatro últimos de forma consecutiva, y cuatro empates en nueve jornadas), se ha alcanzado la meta con dos fechas de antelación.

Será la octava presencia del Sevilla entre los más grandes del Viejo Continente, cinco vía Liga y siete de ellas en las catorce últimas campañas, estrenando el pasaporte en la 57/58 para participar en la extinta Copa de Europa. Después, participó en las ediciones de la Champions League de la 07/08, la 09/10, la 10/11, la 15/16, la 16/17 y la 17/18, donde alcanzó los cuartos de final, cayendo ante el Bayern de Múnich.