El ejemplo de sevillanía del Betis felicitando al eterno rival

No es habitual, pero, entre la cascada de felicitaciones al club nervionense por la conquista del sexto título de la UEL, torneo en el que no hay (no lo había antes tampoco) club en el Viejo Continente más laureado, sorprendió ver una del eterno rival, que, en un escueto pero comentado tuit en su cuenta oficial de la red social de microblogging, "felicita al Sevilla por la consecución del título de la Europa League". Una muestra de sevillanía que fue aplaudida por muchos, citando ese mensaje, aunque el Real Betis aprovechó la herramienta de Twitter que limita los comentarios a quien se desee para evitar las posibles críticas de sus aficionados.

Sea como fuere, el gesto caló en la opinión pública. Una prueba de las excelentes relaciones que mantienen ambas entidades desde hace años, acentuadas con el cambio de directiva tanto en Nervión como en Heliópolis. Un tuit que se incluye en una batería de medidas puestas en práctica por blanquirrojos y verdiblancos, especialmente en vísperas de los derbis, para erradicar la violencia y evitar los episodios lamentables del pasado, felizmente olvidados.

Instituciones como el Extremadura, el Lugo o el Panathinaikos, por citar sólo algunos; personalidades como Pau Gasol; deportistas con relación o no con el Sevilla, destacando a Ramos, Kanouté o Ben Yedder... Una pléyade de felicitaciones que alimenta la grandeza de una gesta que difícilmente podrá ser superada... salvo por el propio conjunto nervionense, decidido a seguir agrandando su historia.