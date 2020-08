Monchi: "Hemos montado un lío gordo; ahora toca la final número 20".

Ramón Rodríguez Verderjo, Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, habló para SFC Radio a la finalización de la final ante el Inter de Milán para dejar sus sensaciones. "Hemos montado un lío gordo. Estoy orgulloso del vestuario, de cómo han afrontado el partido desde el inicio. Era muy difícil que esto no lo ganáramos, ya que el grado de unión y de implicación ha sido brutal. Todo el mundo ha ido en la misma dirección. Yo he estado un poco organizando en la celebración y todos han cumplido", ha comentado el de San Fernando.

Precisamente sobre esa celebración, el dirigente nervionense ha puesto en valor el título conseguido: "Somos el Sevilla y la UEFA merece un respeto, por eso quizás hoy he estado más frío, pero estoy muy feliz. Me acuerdo de gente que no está aquí hoy y que mentalmente me ha dado mucha fuerza y que te sirven de motivación en los momentos difíciles".

También ha querido destacar Monchi el enorme esfuerzo de los jugadores, muchos de los cuales acabaron fundidos: "Siempre queda esa duda de si esta competición es una competición secundaria, que si los rivales... A ver ahora qué dicen. En el Inter estaban tristes porque esto no es fácil, lo que hemos hecho era muy difícil, ganándole a equipos con mayores presupuestos. Ahora toca la final número 20 del club y decimoctava mía".

"Hoy tenemos que rendirle homenaje a estos, desde los canteranos hasta el capitán Jesús Navas. Han sido una piña, no me lo he pasado mejor en la previa de una final en el autobús en mi vida", ha recordado Monchi, que también valoró la figura de Lopetegui: "Entiendo que la gente tuviera dudas, la crítica es buena para que nos haga reflexionar pero a mí me ganó en aquel 6 de mayo. Se ha confirmado todo lo hablado multiplicado por lo que queramos".

Por último, el director deportivo mandó un mensaje a la afición: "Que disfruten, porque la copa está donde tiene que estar, en su casa. Porque nadie la quiere como nosotros".