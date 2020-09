El Villarreal tienta a Acuña y Escudero apuesta por seguir en el Sevilla

El Sevilla FC comienza este fin de semana una concentración en San Pedro del Pinatar (Murcia) en la que preparará la Supercopa de Europa de dentro de dos semanas ante el Bayern y su aplazado inicio de LaLiga y a la que acude con Óscar Rodríguez e Ivan Rakitic como caras nuevas; además de los atados Suso y Bono. Lopetegui llega a La Manga esperando novedades en los laterales, donde la posible llegada de Marcos Acuña se complica y donde cada vez parece más probable la continuidad de Sergio Escudero.

En Portugal, el diario Record informa hoy en su portada del interés del Villarreal en Acuña, por quien ya pujó hace un año y a quien el club amarillo tiene como prioridad para paliar la grave lesión que tendrá varios meses apartado a Alberto Moreno. La respuesta del Sporting Clube, sin embargo, ha sido bastante disuasoria, pues diversas fuentes apuntan a que se mueve entre los 15 y los 18 millones de euros; cifra a priori prohibitiva para sevillanos y castellonenses, que ya negocian con Watford y Osasuna por Pervis Estupiñán.

Sobre el internacional argentino, de 28 años y con contrato hasta 2023 con los 'Leoes', se pronunció hace unos días el director general deportivo del Sevilla, que puso pie en pared y dibujó una considerable distancia al considerarle "sólo una opción más" para reforzar el carril zurdo de la defensa de Lopetegui.

"Es un jugador que la dirección deportiva del Sevilla ha seguido mucho en los últimos años; pero a día de hoy no hay nada definitivo. Manejamos más alternativas y estamos trabajando para reforzar el lateral izquierdo, pues tras salida de Sergio Reguilón -que siempre será una opción- sólo contamos con Escudero. No vamos a precipitarnos, la planificación va bien. Hay varios nombres sobre la mesa, Acuña es uno más, pero no es inminente su fichaje. Cerraremos a un lateral cuando estemos de acuerdo en los económico y en lo deportivo", explicó Monchi en la rueda de prensa de presentación de Rakitic.

Según ha podido saber ESTADIO, pese a las cristalinas palabras de Monchi, el Sevilla ha negociado en las últimas semanas con el Sporting de Portugal por Acuña, pero las cuentas no le salen; como sucede con otras opciones de renombre como las de Álex Telles o Sergio Reguilón. La prensa lusa asegura que el Oporto rechazó una oferta nervionense de 18 kilos y pide más de 20; umbral que señala el Real Madrid para vender al internacional español, por cuya cesión suspiran los blanquirrojos.

Ante esta situación, según apuntan a esta redacción fuentes de toda solvencia, tanto el Sevilla como Sergio Escudero han frenado toda posibilidad de cambiar de aires por el momento. Ahora, por lo parado que está el mercado, el pucelano no se quiere ir. Ya que el segundo capitán de la plantilla acaba contrato en 2021, la idea del club es ofrecerle un año más si juega un número determinado de partidos este curso.

En la banda derecha, la situación es bastante parecida. Monchi tira de paciencia para llevar al límite a los clubes vendedores y espera una opción que cuadre deportiva y económicamente. A diferencia de en la izquierda, donde buscan un titular, para el ala diestra desean encontrar a un suplente de lujo para el incansable Jesús Navas.

A falta de refuerzos y al margen de la solución de reubicar a Koundé, el reconvertido Alejandro Pozo cuenta con opciones de quedarse si no llega nadie. El canterano, que ha aprovechado sus minutos en su cesión al Mallorca, parte incluso por delante de un jugador acostumbrado a actuar de carrilero por ambas bandas, como es Aleix Vidal.

El Almería ha preguntado por el catalán, pero no se puede permitir pagar su ficha íntegra, que es el requisito que piden en Nervión. El Besiktas es el más interesando, aunque el jugador no ve nada claro irse a una liga exótica. Eibar y Levante han sonado también, pero de momento no han pasado del mero tanteo. El Sevilla no tiene prisas y espera que alguno se haga cargo de su salario, en caso de volver a cederle, o que llegue una interesante opción de traspaso.