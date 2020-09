Banega, candidato a mejor jugador de la Europa League.

El Sevilla Fútbol Club levantó el pasado mes de agosto su sexta Europa League en esta ocasión al cielo de Colonia, derrotando al Inter de Milán en una final que será recordada por ser la primera sin público en sus gradas. En aquella final, Luuk de Jong fue elegido por la UEFA el MVP del partido pero ahora, el máximo organismo del fútbol internacional busca al mejor jugador del torneo.



Y entre los tres finalistas hay un jugador del Sevilla, ya exjugador pero que ha sido vital para la consecución del título europeo como es Éver Banega. El centrocampista argentino jugó su último partido como sevillista ante el Inter en esa misma final marchándose cómo el quería, tocando plata. Y ahora, tiene la posibilidad de ser reconocido como el mejor jugador del torneo.



Para ello se medirá a otros dos rivales, como son el portugués del Manchester United Bruno Fernandes y el belga del Inter de Milan Romelu Lukaku. Dos de los rivales a los que el Sevilla doblegó, al luso en la semifinal y al delantero en la final.



Este trío ha sido designado tras una votación de los entrenadores de los 48 conjuntos que participaron en la fase de grupos (no podían votar a sus pupilos) y 55 periodistas de todo el continente, que daban cinco, tres y un punto.







