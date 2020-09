Munir deja atrás el coronavirus y se apunta para la Supercopa

No pudo iniciar con el resto del equipo la pretemporada al dar positivo en los test PCR a los que el Sevilla FC sometió a toda su plantilla días antes del regreso al trabajo. Pero Munir el Haddadi ya está recuperado y se incorporará a los entrenamientos este próximo domingo, según ha informado el propio club nervionense.

El delantero hispano-marroquí ya ha recibido el alta médica y será uno más a las órdenes de Lopetegui en la vuelta del equipo a la ciudad deportiva, una vez que hoy se pondrá fin al 'stage' llevado a cabo en tierras alicantinas, en el cual no ha podido participar. Sin embargo, esto no será obstáculo para que el ex del Barcelona pueda ser de la partida el próximo día 24 en la Supercopa de Europa ante el Bayern, si el técnico vasco lo estima conveniente.

Munir ha estado aislado en su domicilio en Madrid durante todo este tiempo y ha realizado un trabajo físico en solitario que le permitirá reintegrase de inmediato a la dinámica del grupo.