Koundé, su rincón preferido en Sevilla, los verbos irregulares y su verdadera pasión

Durante la entrevista con ED, Koundé se atasca más de una vez con la conjugación de los verbos y se enfada consigo mismo a pesar de que habla castellano y se expresa con absoluta claridad. De hecho, fiel a una exigencia que también proyecta en su carrera futbolística, no se conforma con decirlo mal y se recrimina a sí mismo que no ha estudiado lo suficiente el gran caballo de batalla de todos los que aprenden español: los verbos irregulares.

Koundé revela que ya estudió español en el colegio y que desde que llegó tiene un profesor particular para perfeccionarlo. "Lo estudié en el colegio en Francia y ya tenía una base, pero la mayoría lo adquirí aquí dando clases con mi profesor, lo que pasa es que desde marzo no he hecho nada. La conjugación de los verbos me cuesta mucho y la verdad es que lo podía hablar mejor. No lo he estudiado todo lo serio que debería, pero me pondré con ello. Es complicado, casi todos los verbos son irregulares", explicó a ED Koundé, al que es habitual verlo con unos cascos.

Y es que su verdadera pasión es la música, su secreto para concentrarse. "La mayoría del tiempo estoy escuchando música, toda mi vida es música, es lo que me hace sentir bien", reveló el central sevillista, con un gusto muy diversificado aunque su estilo preferido "es rap, sea francés o americano": "Soy abierto en música, también me gusta el jazz, el soul, la música clásica francesa...".

También se confiesa un seguidor del baloncesto, sobre todo de la NBA, si bien los horarios le están impidiendo seguir como a él le gustaría los 'play offs'. "Me gusta mucho ver todo lo que está relacionado con el baloncesto, especialmente la NBA, me encanta. Estoy pendiente de los play 'offs' pero los partidos son muy tarde y hay que elegir los momentos en los que se puede ver...".

Además, Koundé ha encontrado un lugar para perderse en Sevilla, ciudad a la que se adaptado muy rápidamente: "Sevilla es muy bonita. A mí me encanta pasear por los jardines del Alcázar, me gusta mucho pasar tiempo allí y visitarlo con mis amigos. Es precioso".

Lo que peor lleva lógicamente es el calor, y más en un verano que apenas ha dado tregua en la capital hispalense. "La verdad es que el calor a veces es demasiado. Se llega a los 45 grados y no puedes hacer nada, no puedes salir de la una de la tarde hasta las las ocho sin parar de sudar. Al final lo llevo como todos los sevillanos, es mucho calor, pero es así y hay que acostumbrarse", indicó entre risas un Koundé que, pese a las altas temperaturas, se confiesa un enamorado de Sevilla y de su gente.