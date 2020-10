Lukaku aún piensa en el Sevilla

El delantero Romelu Lukaku no ha podido olvidar todavía la final de la Europa League perdida frente al Sevilla FC el pasado mes de agosto, en la que los de Nervión se impusieron al Inter de Milán para alzarse con su sexta Europa League. De hecho, el propio internacional belga ha vuelto a referirse a ese momento amargo, para el que requirió varios días para conseguir reponerse.

"No recogí la medalla después de la final. Di tanto por ese gol y no me queda nada en la mano. Me tomó cuatro o cinco días superarlo, pero ahora es el momento de mirar hacia adelante. Quiero darlo todo por este equipo", ha dicho el delantero del Inter.

Cabe recordar que el Sevilla, con un doblete del holandés De Jong y un gol de chilena del brasileño Diego Carlos al filo del último cuarto de hora, alcanzó de nuevo la gloria al ganar al Inter por 3-2 y conquistar así su sexto título de la Europa League en una final muy reñida y en el año más difícil, marcado por la pandemia de coronavirus.

Por último, Lukaku también ha tenido palabras sobre Antonio Conte y la Champions: "Me mejoró en todo. Gracias al entrenador entendí quién soy. Él e Inter fueron la mejor opción, lo entendí desde el primer entrenamiento ".