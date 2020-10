El destino da a Monchi una segunda oportunidad de firmar a por Van Persie

De goal van #Feyenoord-talent Shaqueel van Persie, inderdaad de zoon van @Persie_Official, tegen #Ajax was prachtig. Maar de 3-7 van Aymen Sliti was misschien wel nóg mooier. pic.twitter.com/03QJVNq8M2 — Mike Verweij (@MikeVerweij) October 10, 2020

Son varias las ocasiones en las queha contado la anécdota de que Robinestuvo a un solo paso de militar en el Sevilla FC, allá por 2004, si bien el holandés, ya retirado, se acabó decantando en el último minuto por el Arsenal. "Viajé hasta Rotterdam ya para firmarle, quedo con él en un hotel, y me llama que está de camino€ pero nunca llegó. En ese trayecto se había cruzado el Arsenal", así lo ha explicado Monchi en alguna que otra ocasión.Una versión que no difiere en demasía de lo también expuesto en su momento por el propio: "El Sevilla es un gran club. Yo, casi... bueno casi es una palabra mayor... Estuve en conversaciones con ellos para fichar. Era una de las tres opciones que tenía, pero, al final, elegí alLo que ninguna de las partes se imaginaba en aquel momento es que el destino, quizá, les daría una nueva oportunidad de cruzar los caminos. Y es que el heredero de Robin, Shaqueel, parece haber heredado el talento de su padre pese a su corta edad. Prueba de ello, el increíble golazo que ha conseguido en el clásico sub 15 de Holanda entre Ajax y Feyenoord, que acabó con goleada del equipo de Rotterdam por 8-3.Sin lugar a dudas, Monchi y su dirección deportiva, perfectos conocedores del mercado de fichajes y siempre atento a los talentos del futuro, seguro que le tienen echado el ojo al pequeñopor si sigue evolucionando por el camino que todo apunta y en un futuro se presenta la ocasión de echarle el guante. De llegar a ser así, el de San Fernando, seguramente, intentará evitar que el joven Shaqueel sea tan escurridizo a última hora como su padre.