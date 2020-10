La alternativa a Castro y Del Nido de la que se habla en los corrillos de accionistas.

El presidente José Castro y el expresidente José María del Nido llevan años en guerra por el control del Sevilla FC. Se trata de un enfrentamiento que no coge a nadie prácticamente ya por sorpresa en el seno del sevillismo, pues es una realidad que se viene sucediendo casi desde el mismo momento que Del Nido se vio obligado a dejar el club en manos de Castro por su situación con la Justicia.

Los planes del letrado hispalense pasaban porque Castro le calentara el asiento mientras cumplía con su pena y volvía al Sánchez-Pizjuán, aunque luego el discurrir de la realidad ha sido muy diferente. El Sevilla FC, pese a sus baches, ha seguido ganando títulos sin Del Nido al frente y el actual presidente ha sabido granjearse el apoyo de una afición que, en su mayoría, entiende que hoy por hoy no es oportuna la vuelta del ex mandamás, con el equipo asentado en la lucha por Europa y con un estadio remozado, aunque falto aún de aforo.

Pese a ello, el conflicto se ha recrudecido en los últimos años; especialmente con la entrada del capital extranjero en el club como consecuencia de la propia guerra accionarial entre las dos facciones enfrentadas. El último capítulo, la junta general extraordinaria solicitada por Del Nido con la que pretende arrebatarle el sillón presidencial a Castro en base a la mayoría accionarial que defiende tener junto a sus nuevos socios de trabajo, los llamados Americanos (Sevillistas Unidos 2020).

De momento, todos están en alerta entre el accionariado sevillista, jugándose en los juzgados, también, un partido importante para el futuro del Sevilla FC. Así lo expresaba Moisés Sampedro, presidente de Accionistas Unidos del Sevilla FC durante una reciente entrevista con ESTADIO Deportivo: "No debemos descartar terceras opciones. Que el sevillismo de base entienda que debe abstenerse, no entrar en esta lucha y que surja otro movimiento y que pensemos que debemos apoyar a ese movimiento. Aún es pronto, quince días antes de esa asamblea nos reuniremos y tomaremos las decisiones oportunas".

La pregunta, ahora, parece clara: ¿existe realmente ese tercer movimiento? Muchos hablan en privado de esa tercera opción, de esa alternativa real a Castro y Del Nido, aunque nadie, prácticamente nadie, es capaz de darle forma de manera pública a esa figura de consenso entre el sevillismo. "Si la hay, yo no lo tengo en la cabeza", decía el representante de Accionistas Unidos durante su entrevista: "Si la hay, nosotros en la asociación no lo hemos hablado. Ni nuestros agrupados nos lo han propuesto. A día de hoy, como esa opción se antoja complicada, no nos hemos parado a pensar quién es ese sevillista de consenso. Quizá sí nos hemos parado a pensar qué debería llevar ese proyecto liderado por un sevillista de consenso. Pero no hemos pensado en la persona".

Pese a ello, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que sí que existe. O, al menos, que en los últimos meses se han venido dando los primeros pasos para dar forma (o al menos intentarlo) a esa tercera opción. Una vía que, por otro lado, confirman diferentes fuentes a este diario que se trata de algo prácticamente imposible por cuestiones puramente económicas.

En los corrillos privados, nunca en público, entre los pequeños y medianos accionistas del Sevilla FC se viene rumoreando (con base) la posibilidad de que esa tercera opción viniera encabezada por el exconsejero nervionense Antonio Lappi, quien desde 2018 vienen intentando adquirir un paquete importante de acciones y que ya entonces tuvo algún que otro movimiento destacado al respecto. El problema, como hemos dicho anteriormente, vendría en el aspecto económico, pues eso implicaría acordar una venta conjunta por parte de los principales accionistas del club. Para ello, según las fuentes consultadas, habría que solicitar un préstamo por encima de los 200 millones de euros, con lo que ello supone, y que, de una forma u otra, tendría que acabar avalando el propio Sevilla FC. Es decir, una serie de condicionantes que hoy por hoy se antojan prácticamente imposibles, pero que no por ello han dejado de barajarse de manera formal por ciertos actores dentro del sevillismo.

Ante tales informaciones, ESTADIO Deportivo ha tenido en consideración acercarse al entorno del empresario Antonio Lappi con la intención de preguntarle al respecto por dicha posibilidad. Una opción, la de volver al Sevilla FC, que, según sus palabras, no baraja al menos ni en este momento ni a corto plazo. Los inconvenientes expuestos anteriormente, quizá, tengan también algo que ver en su postura.