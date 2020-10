Cruz y la renovación de Koundé, la pelea por LaLiga, los abonos, el ERTE...

José María Cruz, director general del Sevilla Fútbol Club, ha pasado por los micrófonos de Radio Sevilla para analizar la actualidad tanto accionarial como deportiva de la entidad de Nervión, entre ellos el de la posibilida de revisar el contrato de uno de los jugadores de moda en Europa, Jules Koundé. Una revisión de contrato que Cruz vería precipitada.

"No soy nunca partidario, por concepto, de mejorar a un jugador que ha tenido una buena temporada en su primer año. Porque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y porque si incrementas la cláusula de rescisión lo haces en cantidades que nadie va a pagar; y subir el salario de un jugador para elevar una cláusula a unas cantidades que nadie pagaría... a veces, no es una buena elección. Hablamos de un jugador que le quedan cuatro temporadas, tiempo habrá, esa es el área de Monchi y valorará cuando renovarle", ha opinado Cruz.

También, de hecho, ha dado su punto de vista sobre la oferta del City (55 millones) y la respuesta negativa del Sevilla a la misma: "Era mucho dinero para esta época. Pero también era un jugador que no salió barato, 21 millones, y la cantidad que nos ofrecieron la consideramos insuficiente porque el jugador valía más y consideramos que valdrá más. No va a bajar su valor, va a aumentar".

Pelear una Liga

"Tengo la ilusión y creo que el Sevilla del futuro va a estar en disposición de ganar una Liga, lo que no sé si será a medio o largo plazo. La senda de crecimiento nos va a ir acercando cada vez más. Siempre va a haber diferencia de presupuesto con los grandes de LaLiga pero deportivamente creo que la brecha ya se ha empezado a reducir y lo seguirá haciendo en los próximos años. Creo que el Sevilla, en los próximos años, tendrá la opción de disputar y ganar una Liga".

Proyecto presentado a Monchi

"Era un proyecto para ilusionarle. Él conoce la estrategia económica del club porque ha participado en ella, él es un convencido de esa estrategia pero sí quería que diéramos un paso adelante en algunas parcelas, un segundo impulso a la modernización de las estructuras del club que ya se empezo en su momento y sobre todo, venía de vivir en la Roma la aplicación de las nuevas tecnologías en el fútbol profesional y algunos de los planteamientos que le hicimos a Monchi creo que le atrajeron porque era lo que él quería hacer, y sobre todo porque es sevillistas y es el sitio donde mejor puede hacer su trabajo. Él se marchó cansado y volvió porque se dio cuenta de que el proyecto del Sevilla era tremendamente ilusionante y de que mejor que en su casa no iba a estar en ningún sitio".

Relación con Monchi

"Siempre he tenido buen feeling con Monchi, personal y profesional. Lo he dicho muchas veces, es una leyenda negra, no es cierto porque ambos compartimos una misma visión. Él es un convencido que el modelo del Sevilla es el adecuado, él no me tiene que pedir dinero, nuestra relació es espectacular y me duele que la gente piense eso. Necesitaba un cambio de aires y creo que luego se dio cuenta que dond iba a ser feliz era aquí. Intenté de todas las formas posibles de que no se fuera y desde que se fue trabajamos para que volviera. Siempre mantuvimos una relación y un grupo para charlar, manteniendo ese hilo para que no se olvidara de nosotros".

La afición volverá al Sánchez-Pizjuán

"No quiero ser demasiado optimista, no sé si para el día del Rennes tendremos algo de público, me gustaría, pero creo que antes de que termine la fase de grupos vamos a tener público. Estamos trabajando por si esa posibilidad se da, no nos coja desprevenido. La Junta tiene la intención si las cosas no van a peor, de intentar conseguir que pueda haber algo de público para ese partido del Rennes, pero también entiendo que el Gobierno central intente mantener un criterio uniforme para todo el país. Con toda la cautela del mundo creo que deberíamos ir viendo público en las gradas como en otros deportes".



Campaña de abonos

"Hemos estado valorándolo estos meses atrás y hemos decidido esperar porque entendíamos que sacar un producto sin tener la certeza de a cuánta gente podrás atender durante cierto tiempo iba a generar más insatisfacciones que satisfacciones. Hay clubes que lo han hecho y yo lo respeto, puede ser por motivos económicos y no es algo malo, nosotros nos hemos permitido el lujo de no recaudar en estas semanas dinero de nuestros abonados porque no era imprescindible. Preferimos tener la certeza de que habrá público antes de lanzar una campaña de abonados o vender entradas. Creo que esta temporada será complicada, creo que habrá partido con público, luego que se vuelva a cerrar y otra vez abrir, es una situación de mucha volatilidad".

Obras en el estadio

"Las obras de remodelación de Preferencia está prácticamente terminada a falta de algunos retoques y repasos. Ahora mismo tenemos que pararnos y ser prudentes. Continuar con la remodelación del estadio en los próximos dos años va a ser imposible, hay que pertrecharse y ser prudentes en la grandes inversiones. No veo una reanudación de las obras en el estadio hasta dentro de dos años como mínimo y lo primero será renovar toda la zona del primer equipo en la ciudad deportiva.

El ERTE

"Desde LaLiga se recomendó que se hiciera un ERTE en la medida de lo posible, casi todos lo hicieron, pero el ERTE que hicimos fue un ERTE light. De 500 empleados 150 siguieron trabajando en condiciones normales, la mayoría en teletrabajo, y de los 350 restantes, una parte tenía la jornada reducida y otra suspensión de contrato pero el club complementó hasta un altísimo porcentaje la retribución económica. Los más afectados perdían el 2% de su salario en el año pero el club se comprometió que todos iban a recuperar sus retribuciones al 100%".