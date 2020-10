Koundé, el hombre de moda en Europa.

Jules Koundé es el hombre de moda en el fútbol europeo. Hace poco más de un año, cuando Monchi pagó por el 20 millones de euros al Girondins de Burdeos, prácticamente nadie en Europa, salvo en Francia, conocían de su existencia, pero en apenas 14 meses en Nervión el central galo ha alcanzado otra dimensión en el Viejo Continente.

Una buena muestra de ello es su valor de mercado. Cuando llegó a Sevilla, la web especializada Transfermarkt lo tasaba en 15 millones de euros, y tras una temporada en Nervión, el parisino ha alcanzado ya los 40 millones de euros. De ahí que no sorprenda que el club sevillista haya rechazado una suculenta oferta de 55 millones de euros y Otamendi por el francés, a sabiendas de que una segunda temporada en el Sevilla puede ser la su consagración definitiva, lo que haría aumentar su valor en el mercado todavía más.



No se olvida de Eibar

Y eso que en el Sevilla no comenzó de la mejor manera. El galo inició LaLiga como suplente, siendo Diego Carlos y Carriço la pareja de centrales titular de Lopetegui. Pero el luso cayó lesionado en el partido ante el Eibar y el vasco tiró de Koundé, que solamente había jugado hasta entonces 15 minutos en LaLiga. En Ipurúa perdió el balón en su área y al intentar recuperarlo cometió penalti, provocando la remontada del Eibar.

A cualquier otro jugador ese partido de Ipurúa le habría hundido la moral y le hubiera sido muy difícil levantar cabeza, pero a Koundé no. El galo asume los errores como parte del aprendizaje de un futbolista de 21 años y así lo hacía decía abiertamente cada vez que tenía la ocasión, asegurando incluso que tendría más fallos, pero que no sería algo que le impediría seguir creciendo, mostrando así madurez impropia de su edad.

El resto de la historia ya la conocen. Koundé se hizo con el peto de titular desde entonces y ya no lo ha soltado, siendo indiscutible para Julen Lopetegui. Hasta su llegada al Sevilla solo había jugado un partido en las categorías inferiores de la selección francesa, con la sub 20, y ahora ya acumula cuatro con la sub 21, donde además se ha estrenado como goleador.



La sub 21 de Francia se le queda pequeña

En Francia muchos ya lo ven incluso para la absoluta de Didier Deschamps donde hay centrales como Varane, Kimpembe, Lenglet o Upamecano, lo que habla del enorme crecimiento del zaguero sevillista. De hecho, ayer fue otra demostración de que Koundé está para algo más que la sub 21. Y así lo ve también el exfutbolista Habib Beye en Canal+ Francia.

"Cuando vas a España como Jules Koundé, ya tienes programados 6 partidos de Champions: Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, y hoy en la Ligue 1 no hay esas perspectivas. Saben que la evolución que tendrán en cuanto a reconocimiento respecto a lo que está pasando en Alemania, Inglaterra y España será mucho más importante en un club como el Sevilla FC. Jules Koundé tomó la decisión acertada, porque además gana la Europa League, y hoy, si cuesta 90 millones es porque está en el Sevilla, si todavía estuviera en Burdeos, costaría 30 o 40 millones", afirmó el habitual comentarista de la cadena francesa.



Entre la revisión de contrato y el interés de los poderosos

Así las cosas, ahora el Sevilla se ve en la tesitura de tener que sentarse de nuevo con el jugador, un año después de su llegada, pues su ficha no se corresponde con su rendimiento sobre el terreno de juego. El jugador se lo ha ganada y el Sevilla sabrá premiarlo, porque además no ha presionado ni un ápice cuando el Manchester City ha llamado a su puerta. Otro punto a tratar es si su revisión de contrato conllevará también un aumento de una cláusula ya de por sí alta (90 millones) pero que parece que se está quedando corta viendo las prestaciones del central nervionense.

Y es que en la planta noble del Sánchez-Pizjuán y en la afición sevillista se van a tener que acostumbrar a ver el nombre de Koundé vinculado al de los clubes más poderosos de Europa. No en vano, el mercado acaba de cerrar pero los rumores sobre su futuro no paran. Según informa la cadena ESPN, el otro equipo de Mánchester, el United, también tendría a Koundé entre sus objetivos y no descartarían hacer un movimiento en enero siempre y cuando antes puedan deshacerse de Phil Jones o Marcos Rojo.

Esta misma información deja claro que Solskjaer ya sabe que si lo quiere en enero deberá pagar los 90 millones de su cláusula, una cláusula que, como decíamos, no es inalcanzable para el United, que ya pagó 88 millones de euros al Leicester por el central Harry Maguire.