Gio Simeone: "Me gusta mucho el Sevilla, siempre, no de ahora"

El director general deportivo del Sevilla y su equipo de trabajo manejan una gran cantidad de nombres y perfiles a la hora de reforzar la primera plantilla. De los muchos que suenan al final sólo acaban llegando unos pocos cada verano, pero eso no quiere decir que Monchi se olvide de aquellos que no llegaron en su día. Éste es el caso del delantero que ayer lanzó un guiño al Sevilla y a Monchi. Ya sonó para el club nervionense en la temporada en la que Sampaoli dirigía al equipo, pero por entonces Gio Simeone apenas acababa de llegar a Italia.

Anoche, en los micrófonos de 'El Larguero', el ahora delantero del Cagliari, que el pasado fin de semana anotó un doblete en la victoria de los suyos ante el Torino, repasó su trayectoria y en un momento Gustavo López le preguntaba por el equipo en el que le gustaría jugar en España quitando, obviamente, el Atlético que entrena su padre. "Sabéis lo que siento por el Atlético de Madrid, pero me gusta mucho el Sevilla FC, es un equipo que me encanta, pero siempre, no solamente ahora. Quizás porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos", desvelaba el delantero de 25 años.

Además, el internacional argentino recordaba algunas charlas con su padre, donde le decía que su perfil de jugador era ideal para LaLiga española, salto que todavía no ha dado aunque le gustaría. "La verdad que sí, siempre me gustó España, mi viejo siempre me decía que tenía que estar uno o dos años en Italia, que así iba a mejorar y aprender a ser un jugador de fútbol. Italia es un buen sitio donde aprender la técnica y la táctica, pero que después yo soy un jugador de España, y me lo sigue diciendo, hay que hacerle casos a las personas que saben", finalizaba en tono de broma.

Desde que llegar a Italia hace cuatro temporadas, Gio Simeone ha marcado 50 goles en 150 partidos en la Serie A. El Genoa fue el equipo que permitió dar al salto a Europa, de allí pasó a la Fiorentina en 2017 a cambio de 17 millones de euros y el verano pasado el Cagliari ejerció la opción de compra tras una temporada cedido en su equipo por un montante total de 15 millones. Simeona ya ha jugado un total de seis partidos con la selección albiceleste, con la que ha marcado un gol.