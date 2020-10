Koundé: el interés del City, ganar LaLiga con el Sevilla y su sueño con Francia

Confinado en casa, algo aburrido y a la espera de poder volver junto a sus compañeros, Jules Koundé también se ha referido durante su intervención en los medios oficiales del club a sus sueños como futbolista, así como todo lo que está viviendo desde que fichó por el Sevilla FC la temporada pasada.

"Es una pregunta difícil., pues tengo muchos sueños como profesional. Ganar la Copa del Mundo con Francia... Ganar LaLiga con el Sevilla FC. Es un reto muy grande, pero no lo veo imposible. No veo nada imposible. Creo que va a ser difícil, pues hay buenos rivales, pero creo que podemos hacerlo", dijo un ambicioso Jules Koundé, quien también se refirió a otros temas.

La Europa League, otro título para el Sevilla FC

"Hicimos muy buenos partidos ante rivales muy fuertes; muy potentes. Y al final son cosas que me van a quedar toda mi vida; toda mi carrera. Son recuerdos preciosos, pero queda mucho por delante. Ahora hay otras cosas que ganar".

Koundé, sobre el interés del Manchester City

"Un interés de un club como el City siempre es bueno, pero estoy en el Sevilla FC. Es algo que no ha pasado y estoy tranquilo. Creo que realmente tengo la suerte de estar en un club como el Sevilla FC, que es un club que compite a un gran nivel. Tenemos un grupo fantástico de jugadores, también como personas. No había una mala opción para mí. Siempre le dije a Monchi que no iba a forzar las cosas. Si todos estábamos contentos, bien; si no... Estoy contento aquí".

El Sevilla FC, según Koundé

"Es un club con mucha exigencia en todos los niveles. Un club muy familiar. Es un gran club, pero se nota mucho el cariño dentro del club. El cariño que recibe todo el equipo, cada jugador. Hay un grupo de chicos muy buenos en todos los aspectos. Y una afición también que no se puede olvidar, que desde el minuto uno me dio mucho cariño".



Los retos por conseguir a corto, medio plazo

"Llegar lo más lejos posible en la Champions, también ir al limite en LaLiga. Creo que con el tiempo que llevamos nos conocemos mucho más. Podemos mejorar la temporada que hicimos el año pasado. Que sea en la manera de cómo jugamos, pero también en la puntuación. Ganar, ganar y ganar. También ir con la absoluta de Francia está en mi cabeza".