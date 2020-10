Lopetegui: "Faltó paciencia y acierto"

Julen Lopetegui ya dijo a la conclusión del pasado Chelsea-Sevilla que el encuentro ante el Eibar era el más importante de la semana. Temía el choque y los hechos le dieron la razón. "Era el partido que esperábamos, con una presión intensa del Eibar y cuando mejor estábamos y estando jugando en su campo, nos hemos equivocado. La única que han tenido y nos han castigado", lamentó el de Asteasu en declaraciones a los medios oficiales.

El entrenador sevillista añadió que: "En la segunda parte hemos hecho muchas cosas para ganar, con innumerables ocasiones, pero no hemos estado precisos. Y cuando no la tienes y no marcas, estás más cerca de perder".

Lopetegui lamentó la acción del 0-1, que condicionó el choque. "No merecimos ir perdiendo, nos han impedido jugar en su campo, y cuando nos hemos estado instalado, nos marcan. En la segunda parte hemos tenido ocasiones, pero no hemos estado precisos. Pocas veces tendremos tantas; no las hemos aprovechado y el castigo ha sido excesivo", consideró.

El preparador sevillista resumió en dos palabras la derrota del Sevilla, segunda consecutiva en Liga. "Paciencia y acierto. Hemos generado mucho a un equipo que es difícil", valoró.

Pese al resultado final, ya mira hacia adelante. "Mereceíamos ganar. Tenemos que aprender de este tipo de partidos y levantarnos rápido, que en breve jugamos otra vez", finalizó.