Rakitic, su adaptación, la excusa del cansancio y los objetivos del Sevilla

Ivan Rakitic regresó al Sevilla FC el verano pasado después de seis años en el FC Barcelona. El croata es consciente de que todas las miradas están puestas en él en su segunda etapa en Nervión y el centrocampista no las rehúye, pero pide un poco de tiempo. "Cada equipo juega a su manera y cada entrenador es diferente. Al igual que cambié varias cosas cuando llegue de a Barcelona desde Sevilla, ahora lo tengo que hacer aquí, hace falta tiempo, es normal, pero tengo la confianza de todos y ya me encuentro muchísimo mejor desde que llegué, pero me queda muchísimo por mejorar en mi juego", ha reconocido Rakitic en una entrevista a Muchodeporte.

El Rakitic de la primera etapa en Nervión acabó rompiendo cuando Emery lo situó en la mediapunta, aunque luego en el Barcelona volvió al centro del campo, misma posición que ocupa ahora como blanquirrojo: "Es de lo que he jugado los últimos años en el Barcelona, pero va a ser decisión del míster, yo estoy encantado con el cuerpo técnico y mis compañeros, lo que sea mejor para el equipo será lo mejor para mí. Vamos por muy buen camino, en todos los partidos hemos sido dominantes pero nos faltan detalles para poder rematar. Si los resultados hubieran sido positivos veríamos todo algo mejor, los resultados marcan el ambiente, eso es así".

En cuanto a la derrota de San Mamés y la imagen mostrada en la última media hora del partido, Rakitic ha reflexionado: "Fue una derrota dura, es lo que nos ha pasado en los últimos partidos de LaLiga, nos ha faltado controlar al 100% los partidos o rematarlos, pero ya estamos con ganas de que lleguen más partidos. Los detalles hay que cuidarlos, esos detalles deciden partidos y es lo que nos está pasando. El equipo entiende la situación por la que estamos pasando, tenemos que trabajar muchísimo, mejorar el juego y mejorar los resultados".

Qué explicación le dan al partido: "Creo que fue un partido raro, que si se lo tienes que explicar a alguien que ha visto los primeros 60 minutos te dice que no puede ser. Tenemos que controlar los partidos hasta el último minuto, no sirve con hacer buenos 60 o 70 minutos. No había ninguna idea de replegarnos, tendríamos que haber dado un paso adelante, presionar más porque es una pena por el esfuerzo que hicimos".

Es el cansancio un problema: "El problema no es el cansancio ni mucho menos. Queríamos jugar Champions entendiendo que tenemos que hacer una gran temporada como fue la pasada, es lo que queremos y eso no es el problema ni mucho menos sino esos detalles, no hay cosa más bonita que jugar cada tres o cuatro días, pero tenemos que quedarnos con el juego bueno y dominante que hacemos en muchas partes de los partidos. Me quedo con la intensidad que tiene el equipo y las buenas maneras que estamos enseñando, pero tenemos que enseñarlo durante todo el partido".

Baja el nivel de la plantilla cuando hay rotaciones: "Hay una plantilla fantástica, todos estamos para ayudar al equipo, hay muchos partidos y todos tendrán su oportunidad y la misma importancia que los demás. Somos un equipo, una plantilla espectacular y eso funciona muy bien. Lo importante es estar ahí cuando el equipo lo necesita, el grupo es fantástico y vamos a ir a por todas".

Ha pesado que os pusieran como alternativa a LaLiga: "Todos sabemos que LaLiga es muy difícil, eso es así, más me preocuparía si no consiguiéramos crear o llegar a la portería rival, estoy con ganas de conocer más a mis compañeros y la idea del míster, que es distinta a los seis años que he jugado en Barcelona. Entiendo que tengo muchas cosas para mejorar y estoy convencido de que en cada partido voy a mejor. Somos ambiciosos pero nosotros pensamos en cada partido, no en lo que va a pasar al final de temporada, no pensamos en lo que diga la gente, estamos en un club que sigue creciendo, que tiene una presión enorme y que es un equipo campeón, que ha enseñado de lo que es capaz. Por dos o tres resultados eso no va a cambiar, tenemos que quedarnos con que vamos a mejorar en el juego, somos los primeros que hacemos autocrítica".

Su relación con Monchi: "Mi relación con Monchi va a cambiar en el sentido de que él tiene su puesto y yo el mío donde tengo que responder por la confianza que ha depositado en mí. Sabemos cómo vive por el club y la capacidad que tiene de transmitir todo eso a los jugadores, ahí es donde es único, ojalá poder devolverle toda esa confianza".

Ahora, el Krasnodar: "Siempre que podemos sumar tres puntos es bueno, ya sabemos lo bonito que es ganar, es muy importante ese partido, jugamos contra un equipo fantástico, muy trabajado, y será un partido complicado pero jugamos en nuestro estadio, en nuestra casa, y vamos a prepararnos de la mejor forma posible para sumar esos tres puntos importantísimos".