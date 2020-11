Las mejores imágenes del Sevilla-Osasuna

Importantísima victoria la conseguida por el Sevilla para afrontar el parón con tranquilidad. Le costó mucho ante un Osasuna que no lo puso fácil pero finalmente sumó los tres puntos y pone fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Ocampos le dio el triunfo con un gol en la segunda parte después de que en la primera cayeran lesionados los dos laterales sevillistas.

Con el marcador a favor, los nervionenses supieron administrar su ventaja con madurez y solidez en defensa. Lo importante para los de Lopetegui, por encima de todo, era ganar.