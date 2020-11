Partido completo para Bono y también En-Nesyri, que fuerza... y marca

Los dos jugadores del Sevilla F.C. internacionales por Marruecos disputaron este martes el encuentro completo de su selección en tierras camerunesas ante la República Centroafricana, que terminó con el resultado de 0-2 para un combinado magrebí que consolida el liderato de su grupo de clasificación (el E) para la Copa Africana de Naciones, que se disputará en el mismo país donde comparecieron hoy Bono y En-Nesyri entre enero y febrero de 2022, pues fue aplazado un año por la pandemia.

En el caso del cancerbero, no es noticia, ya que se trata de un titular indiscutible para su seleccionador. También el delantero, aunque éste, que no integró ni siquiera la convocatoria del anterior encuentro, atendió la llamada de su país pese a arrastrar unas molestias físicas que desaconsejaban que jugase. Finalmente, Youssef no sólo fue titular, sino que aguantó la cita hasta el pitido postrero para anotar en el alargue el segundo tanto marroquí, que deja a los rojiverdes con 10 puntos, con mucha ventaja sobre Mauritania (segundo, con 5) y Burundi (4), a falta de sólo dos jornadas. El tercero de grupo debería hacer pleno ante RCA y el propio equipo norteafricano, venciéndolo por cuatro goles de ventaja, para evitar una clasificación de Bono y En-Nesyri para la CAN que es ya virtual.