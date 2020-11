Idrissi explica una "lesión superada"; posible debut ante el Celta

Su debut se está haciendo esperar, pero toda apunta a que el jugador del Sevilla F.C. Oussama Idrissi (24 años), 'Oussi' le llaman cariñosamente dentro del vestuario, podrá disputar sus primeros minutos como sevillista ante el Celta de Vigo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Su fútbol eléctrico, su velocidad y desborde en el uno contra uno, y sus magníficos datos la pasada temporada, 17 goles y 10 asistencias, han despertado una gran expectación en la afición sevillista.

Su puesta en escena, sin embargo, se ha hecho esperar por una doble lesión muscular que se ha tratado en profundidad para evitar riesgos. Podría haber jugado antes, pero por la intensidad que impone el Sevilla en su fútbol y por las características explosivas del extremo el club decidió optar por la prudencia para realizar una recuperación plena y estructural con la que se protege su musculatura.

Idrissi está feliz porque ve muy cerca su debut. En la entrevista concedida a ESTADIO Deportivo ha explicado su lesión y por qué ha sido tan laboriosa su recuperación: "Ahora me encuentro muy bien. La lesión era pequeña, una pequeña lesión, pero requería tiempo para recuperarse. La intensidad del equipo es muy alta y para unirse al grupo tenía que estar al cien por cien. Hay mucha competencia dentro de la plantilla y vamos a jugar muchos partidos. Me tenía que preparar y ahora sí me siento bien. Estoy entrenando con el grupo, estoy feliz y espero ayudar al equipo en los partidos. Espero que mi primer partido sea frente al Celta. Entrar en la convocatoria es una posibilidad, pero eso depende del míster. No sé, no sé si podré estar en el once titular. Yo trabajo duro durante la semana, estoy en forma, al cien por cien para volver a jugar y espero tener la oportunidad ayudar al equipo".

Idrissi se lesionó en el segundo partido que disputó en la fase previa de la UEFA Champions League con el AZ Alkmaar, justo antes de incorporarse a la disciplina del Sevilla. El internacional con Marruecos considera que se ha actuado de la forma más inteligente: "Llegué con una pequeña lesión y era arriesgado jugar sin estar plenamente recuperado. Hasta que no estuviera al cien por cien, hasta que no sintiera ninguna molestia, no podía volver. No habría sido inteligente forzar porque por jugar un partido me podría haber quedado mucho tiempo lesionado. Por eso el plan ha sido tomarse tiempo, recuperarse plenamente y así poder jugar a partir de ahora muchos partidos porque la temporada es muy larga, todos tendremos importancia en el equipo y todos tenemos que estar físicamente a tope. Es lo mismo para mí. La lesión ya está superada".

Lopetegui ya puede contar con Idrissi

Lopetegui gana un nuevo recurso para el ataque con unas características diferentes a los que ya tiene: más velocidad, más desborde, la misma capacidad para combinar con el resto de compañeros, más asistencias y más gol. Ya está entrenando a la perfección pero, como el propio técnico manifestó y él reconoce a ED, le falta ahora coger el ritmo de la competición: "Es muy diferente entrenar a jugar partidos. Cuando me incorporé al grupo al principio tenía que adaptarme a la intensidad de los entrenamientos. El siguiente paso es coger el ritmo de los partidos. Lo importante es que el equipo gane encuentros, paso a paso, y con partidos estaré más en forma".

Tras 7 partidos de liga (3 victorias, 3 derrotas y 1 empate) y 3 de Champions League después (2 victorias y 1 empate) viendo al equipo desde fuera, "un equipo que hace un fútbol muy atractivo, de posesión, de presión y queriendo ganar siempre", Idrissi está deseando mostrar sus capacidades y ayudar a sus compañeros: "Estoy entusiasmado por mostrar a mis compañeros de lo que soy capaz de aportar en los partidos y los aficionados cuáles son mis capacidades. Estoy deseando entrar en el campo y ayudar a ganar al equipo".