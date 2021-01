Lopetegui, sobre 'Papu' Gómez, Carlos Fernández, En-Nesyri, el Cádiz...

Lopetegui ha analizado en rueda de prensa la actualidad del Sevilla, enfocada especialmente en el partido contra el Cádiz del sábado y en el mercado de fichajes, si bien, como es habitual en el técnico, se centró sobre todo en el choque y su dificultad, dejando la opción de leer entre líneas en lo que nombres propios en enero se refiere.

En este apartado, se le preguntó sobre la inminente salida de Carlos Fernández y por qué no ha cuajado en sus planes, a lo que el de Asteasu respondió que todavía no se ha concretado nada, instando, eso sí, a esperar un poco: "No tengo ninguna notificación de nada. Cuando ocurra me podréis preguntar y opinaré sobre el tema. Vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. Estamos centrados en el partido".

Una vez más, se sintió molesto con el asunto del posible traspaso de En-Nesyri, asegurando nuevamente que es mentira. "Me estas hablando de cosas que no son ciertas ni reales", espetó el técnico vasco, igual de contundente cuando se le preguntó si Papu Gómez cuadraría en su sistema: "El Cádiz es el único equipo que encaja en mi esquema y mis futbolistas. No voy a contestar nada más de eso".

Sobre el partido en cuestión, Lopetegui destacó su complejidad y el buen nivel del Cádiz, un equipo con las ideas muy definidas. "Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, el que mejor convive sin la posesión de balón, sabiendo que tiene que hacer sin él y cuando lo recupera. Tiene las idea muy claras, coin jugadores muy bien elegidos para ese diseño, con atacantes de mucho nivel y buenos jugadores en otras posciones", señaló Lopetegui, que añadió: "Lleva años con el mismo entrenador y es de los rivales más complejos de superar. Espero un partido muy dificil. Tenemos que ser capaces de competirlo y de superarlo con las dificultades que nos van a proponer. Han conseguido beunos resultados con equipos importantes, como ganarle al Barça".

En cuanto al estado físico de los jugadores, el entrenador sevillista confesó que hay varios con molestias y que esperará hasta última hora para decidir el once. "El equipo se encuentra bien en líneas generales, con el lógico desgaste y molestias de diferente índole, no solo por el último partido sino por la acumulación. Hay más de un jugador con algún tipo de molestia. Vamos a esperar a esta noche para decidir la convocatoria y el once de mañana. Todo va tan al límite que hay que apurar y ver qué se puede hacer".