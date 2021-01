El revelador gesto de Lopetegui con Bryan Gil.

Su excelente rendimiento en el Eibar ha propiciado que en Nervión hayan trazado ya un plan de cara al próximo verano para Bryan Gil, que pasa por retenerle en Nervión para que pueda hacarse un sitio en el primer equipo. Este sábado, el barbateño disponía de una nueva oportunidad para reivindicarse delante de Lopetegui y la aprovechó con una primera parte en la que se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa del Sevilla.

Ya en la segund parte estuvo más vigilado y participó menos, lo que no quita que haya sido uno de los futbolistas más destacados del Eibar. Su electricidad y atrevimiento no evitaron que el Sevilla se llevara los tres puntos, pero él, al final, se marchó del césped con una sonrisa, lógicamente no por el resultado.

Y es que tras la conclusión del choque Lopetegui le buscó para conversar con él durante unos minutos y la charla finalizó con una amplia sonrisa del gaditano, que seguro que agradece el gesto de Lopetegui de acercarse a él a sabiendas de que en un futuro no muy lejano de su decisión dependerá su futuro en el Sánchez-Pizjuán. De momento, desde luego, Lopetegui se muestra muy satisfecho con la cesión de Bryan en el Eibar. Así lo expresó en sala de prensa.

"Bryan está en una manera excepcional. Tanto él como Pozo están haciendo una temporada muy buena los dos. Es bueno para ellos, es bueno para el Éibar y es bueno para el futuro del Sevilla. Les deseamos suerte y que tengan una buena temporada", explicó el técnico nervionense.