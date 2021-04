Entrevista ED a Bono: Su gran momento, el Zamora y la lucha con Oblak, el interés de los grandes...

Yassine Bono, arquero del Sevilla FC, ha atendido a ESTADIO Deportivo en una extensa entrevista en la que, entre muchas otras cuestiones, trata su gran momento de forma, habiéndose convertido en héroe como sevillista en más de una ocasión. Tras dos temporadas en el Sánchez-Pizjuán, el internacional marroquí ha pasado de ser el suplente de Vaclik a hacerse con la titularidad, amén de haber sido, por ejemplo, uno de los nombres propios del Sevilla FC en su sexta Europa League conseguida.

"La verdad es que estoy contento por todo, con el club, con mis compañeros. Agradecido por todo lo que el destino me está proponiendo. Y sigo disfrutando dentro de todo lo que es la competencia y la exigencia de este deporte", explica Bono, quien se sintió "importante" dentro del grupo desde "el primer día" que llegó. "Sigo con la misma mentalidad para darle lo máximo a mi equipo. No cambió nada.", apostilla el guardameta.

Sobre su lucha por el Zamora, Bono, se centra en el colectivo: "Yo pienso en el equipo". El interés de los grandes de Europa, el partido ante el Celta, el final de temporada... No te pierdas la entrevista al completo en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Vaclik, Dmitrovic, el futuro de la portería del Sevilla fc

"Yo, con Tomas ( Vaclik) siempre tuve una buena relación; una competencia sana, bonita; que hace crecer a todos", ha explicado Bono durante su conversación a ED, donde también ha indicado que no ha hablado con el checo sobre su futuro próximo: "No no tuve ninguna conversación con él. Yo, en cualquier momento, estoy aquí para hablar con él o sobre cualquier cosa. Siempre hablé con él, siempre lo apoyé, y eso no va a cambiar".



Bono tendrá el próximo curso por la portería sevillista, siendo Dmitrovic, que acaba contrato con el Eibar, su futuro compañero: Y hablando de competencia, la quetendrá el próximo curso por la portería sevillista, siendo Dmitrovic, que acaba contrato con el Eibar, su futuro compañero: "Al final, en un club como el Sevilla FC, la competencia es algo importante y algo que hace crecer al grupo. Lleva al equipo hacia adelante. Ayuda a lograr objetivos y lograr cosas importantes. Nosotros estamos preparados para eso. A mí, siempre que me preguntan si el arco del Sevilla es mío, yo lo único que sé que es mío son mis objetivos y mis retos. Eso sí que me pertenece. Luego, el arco del Sevilla FC es el de un gran club y es de todos".

Sobre esa lucha futura por la portería blanquirroja, apostilló Bono: "Yo soy un jugador del club que está preparado para lo máximo cada vez que se lo piden. Y nada más, no voy pensando en otras cosas".