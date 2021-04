El Sevilla echa sus redes sobre el mexicano Johan Vásquez

El Sevilla FC, como suele hacer en todos los grandes acontecimientos de base, estuvo muy atento al Preolímpico de la Concacaf que recientemente se disputó en México y que deparó la clasificación para Tokio de la selección anfitriona y de Honduras. Y no sólo para ver a Macías o Córdova, jugadores vinculados al equipo de Nervión en los últimos meses, sino a un joven central de 22 años que está llamando con fuerza a las ligas europeas: Johan Vásquez.

El actual jugador de Pumas ya ha sido convocado por el Tata Martino para la selección absoluta y acaba contrato a final de año, lo que le convierte en un futbolista muy apetecible para cualquier equipo. Según aseguraba ayer el canal mexicano TUDN, el Sevilla ha estado siguiéndolo en varios partidos y ya habría contactado con su representantante.

"Mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar. Yo no estoy ansioso ni nada", reconocía el propio Johan Vásquez hace dos días, al tiempo que trataba de aislarse de todo lo que se está moviendo en torno a su futuro. "No sé qué vaya a pasar al final del torneo, no estoy pensando en eso, sino en los cuatro partidos que restan y que pase lo que tenga que pasar", afirmó.

Natural de Sonora, el futbolista, que llegó a Pumas a comienzos de 2020 procedente de los Rayados de Monterrey, ha disparado su rendimiento en el conjunto capitalino tras el Covid y ha multiplicado por cinco su valor de mercado. Y eso ha hecho que no sólo el Sevilla sino otros clubes se hayan interesado.

Vasquez destaca por su capacidad de anticipación y su buena salida de balón, algo que convenció al seleccionador mexicano para convocarlo y que ha podido ratificar en este Preolímpico.

Monchi está muy atento en los últimos meses al mercado de centrales y no sólo por la posibilidad de que Diego Carlos o Koundé puedan salir este verano, sino también pensando en el futuro. Y un joven de 22 años, con una gran proyección y casi gratis es algo que no dejaría escapar.