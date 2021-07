Dmitrovic, ambicioso: "El Sevilla ya estuvo muy cerca de ganar LaLiga. ¿Por qué no?"

Marko Dmitrovic, primer refuerzo del Sevilla FC para la 21/22, con el que ha firmado por cuatro temporadas, ha sido presentado este lunes, momento que el serbio ha aprovechado para demostrar su alegría por este nuevo salto en su carrera: "Es un paso perfecto, es lo que quería y buscaba tras mis años en Eibar. Soy ambicioso y mi deseo es competir para ganar títulos. Mi llegada a España iba por un camino más largo, y en toda mi carrera hice pasos pequeños pero buenos".

Sobre cómo se gestó su fichaje meses trás, pudiendo negociar como agente libre desde el pasado enero, Dmitrovic fue claro: "No tenía dudas. Fue muy rápido y muy fácil llegar a un acuerdo, porque el Sevilla tiene todo lo que yo buscaba".

Junto a ello, Dmitrovic también se refirió a la competencia en la portería con Bono, algo que ya trató durante sus primeras palabras como sevillista: "Un club como el Sevilla tiene que tener jugadores que compitan por cada puesto. Habrá muchos partidos, sólo puede servir como algo positivo para los dos".

El resto de la presentación de Dmitrovic



- Sus aspiraciones en el Sevilla FC: "El club y yo somos ambiciosos, pero sé de dónde vengo. Iremos paso a paso. Primero a hacer una buena pretemporada, y cuando empiecen las competiciones, ir partido a partido".

- Lopetegui: "No he hablado con Lopetegui, ya sabemos las circunstancias de la pandemia. Había muchos días de trabajo y pocos días libres, así que he tenido poco tiempo de descanso. Habrá tiempo para hablar con el míster".

- La afición del Sevilla: "Siempre vine aquí de visitante, y los partidos siempre fueron complicados. Tiene una gran afición que aprieta y es el jugador número doce"

- La conversación con Nemanja Gudelj: "Todo lo que me contaba era superlativo. Todo eso selló mi intención de llegar aquí".

- ¿Es posible conseguir una liga con el Sevilla?: "Seguro que sí, ¿por qué no? El Sevilla ya estuvo muy cerca de ganar LaLiga. El club sigue creciendo cada año en la Copa del Rey y en la Champions".

- Sus últimos enfrentamientos ante su nuevo club: "Era muy importante para mi exequipo y para el Sevilla. El Sevilla es un equipo muy potente y presiona muy alto; siempre quiere ganar".