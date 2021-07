Munir, como comodín en el mercado

Primeros reconocimientos médicos y el Sevilla FC 21/22 comienza el trabajo esta tarde en una sesión vespertina en la que Lopetegui contará con un reducido número de futbolistas del primer plantel, de ahí que haya tirado de la cantera para completar el grupo durante la pretemporada.

Un importante número de jugadores se incorporarán más tarde, con motivo de los compromisos internacionales, lo que les brindará unos días más de vacaciones. Entre ellos el internacional marroquí Munir El Haddadi, junto a sus compatriotas Bono y En-Nesyri, quienes fueron convocados por Marruecos a comienzos del verano.

Un Munir que no se sumará al grupo liderado por Lopetegui hasta el próximo 12 de junio, momento en el que intentará trabajar desde cero para recuperar ese protagonismo perdido en la segunda mitad del curso pasado, cuando desapareció de los planes de Lopetegui.

Este verano, lógicamente, el internacional marroquí de nuevo cuño está en el mercado, solicitando el Sevilla FC unos ocho millones de euros por su traspaso. Con contrato hasta 2023, el delantero, de 25 años, arribó a Nervión en 2019 a cambio de poco más de un kilo, de ahí que la plusvalía esté más que asegurada.

No se antoja, sin embargo, sencillo hasta el momento el encaje del futbolista. Y es que los intereses del Sevilla FC parecen ir por caminos muy diferentes de los del futbolista. Con mercado, especialmente en el extranjero, donde podrían alcanzar sin demasiados problemas las exigencias económicas del futbolista y el club, Munir le da prioridad a seguir en LaLiga, lo que reduce las posibilidades. Especialmente, tras haber estado prácticamente ya en todos los grandes, a excepción de un Real Madrid y un Atlético en los que no tendría sitio actualmente.

Sin haber cuajado del todo en ninguno de ellos (en el Sevilla FC, en cualquier caso, ha dado un rendimiento bastante notable, aunque intermitente), la idea del futbolista nacido en El Escorial es mantenerse en el mismo escalón futbolístico, como mínimo. Es decir, clubes de la talla del Villarreal o la Real Sociedad, por ejemplo. Y eso se antoja complicado por diversas razones. Entre ellas la económica, y por otra que en Nervión tampoco están por la labor de reforzar a rivales directos. Aunque eso, realmente, sería secundario si verdaderamente alguno de esos clubes del segundo escalón pusiera sobre la mesa lo que en Nervión quieren.

De ahí que el Sevilla FC, según fuentes conocedoras del mercado, también esté barajando a Munir como un posible comodín en la ventana de transferencias. Habiendo perdido la confianza de Lopetegui, se trata de una operación más que amortizada por el bajo desembolso que se hizo para su fichaje. Un futbolista con el que intentar rebajar otras operaciones, como bien podría ser el caso de Joselu, por el que el Alavés se enroca en unos 15-20 millones de euros que en Nervión no van a pagar bajo ningún concepto.

En Vitoria, precisamente, Munir rindió a un gran nivel en préstamo por el FC Barcelona, por lo que el conjunto 'babazorro' no vería con malos ojos esa vía. El futbolista, en cambio, no lo ve del todo claro. De ahí que a día de hoy él y su entorno no estén dando ninguna facilidad a la hora de realizar movimientos. No acaba de cuadrarle ninguna de las opciones que tiene sobra la mesa, por lo que se aferra al contrato que tiene firmado y a un Sevilla FC que el próximo curso tendrá que jugar en tres competiciones y con el que, por tanto, tendrá alguna oportunidad de demostrar su valía.

Por ahora, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, desde el club no se ha realizado ningún movimiento en dicha línea, tratándose todo por el momento de conversaciones informales o filtraciones entre los muchos actores que suele haber involucrados en una transferencia. Especialmente en un mercado como el actual, marcado por la crisis y asfixiado por el límite salarial de LaLiga, lo que tiene maniatado prácticamente a la inmensa mayoría de clubes. Hace falta vender y las fórmulas imaginativas están en auge.