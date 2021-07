Las "diferentes situaciones en España y el extranjero" que valora Escudero.

Sergio Escudero es uno de los futbolistas que ha abandonado la disciplina sevillista este verano, tras finalizar su contrato y no llegar a un acuerdo para su renovación. El Sevilla FC le puso sobre la mesa una oferta a la baja que el lateral izquierdo acabó rechazando ante su necesidad de acumular minutos de juego, algo que no veía del todo claro en el Sánchez-Pizjuán. Un adiós de mutuo acuerdo que él mismo ha explicado así en una entrevista a La Colina de Nervión: "Yo necesito jugar, me veo todavía con ganas y físicamente bien (...). Al final, lo que uno quiere es jugar el máximo de partidos posibles y aquí veía que no iba a poder ser. Tengo años por delante y creo que la mejor opción era cambiar de aires".

Sobre la negociación con el club de cara a una posible renovación que finalmente no se ha producido, Escudero explicó que "fue un poco un acuerdo entre todos". "Es cierto que el club estaba muy contento conmigo, pero yo quería salir para poder jugar más. Yo estaba muy a gusto en Sevilla y lo más cómodo era quedarme, por todos los años que llevaba ya aquí. Sin embargo, soy una persona ambiciosa y lo que quiero es poder jugar (...). La decisión final fue de todos y llegamos a un acuerdo para concluir mi etapa en el Sevilla FC y explorar el mercado de fichajes.

Sobre su futuro y posibles destinos también tuvo palabras Sergio Escudero, quien a sus 31 años (cumplirá 32 en septiembre) no quiere dar ningún paso en falso en el que podría ser su último gran contrato como profesional. Especialmente ahora, que acaba de ser padre por segunda vez: "Valoro diferentes situaciones en el mercado de fichajes, tanto en España como en el extranjero. Estoy a la espera y buscando la que es la mejor decisión para mi futuro. Cuando estás en la situación que estoy yo como agente libre, tienes unas ganas tremendas de empezar la pretemporada, de conocer a tus compañeros y el club donde vas a estar... Pero también tienes que ser paciente y tener ese tiempo necesario para valorar cuál es la mejor opción para seguir creciendo como jugador y teniendo el protagonismo que uno quiere".

Por último, Escudero se refirió a su relación con Lopetegui y su rol en el equipo a lo largo de su última temporada como sevillista: "Tuve una buena relación jugador-entrenador. Al final, él tiene que tomar las decisiones de quién juega y quién no. Quizás ahora no las comparta, pero, si llego a ser entrenador, seguro que lo entenderé más. Él lo tenía muy difícil para elegir y, al final, hay que respetar las decisiones que tomó. Cada uno mira lo suyo. Reproches a Julen no hay ninguno porque las decisiones las toma él, pero los jugadores lo que queremos es jugar siempre. Al final, es una cosa que está ahí, pero seguro que no es fácil tomar esas decisiones. Los futbolistas, lo que tenemos que hacer es aceptarlo, trabajar y seguir luchando para conseguir más minutos, contribuyendo siempre al buen hacer del equipo".