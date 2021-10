Amadou, un jugador más del Sevilla FC en los entrenamientos

Una de las novedades del último entrenamiento del Sevilla FC, antes de que el equipo viaje a Granada para jugar contra el equipo nazarí, ha sido la presencia de Ibrahim Amadou, el cual se ha ejercitado con el resto de sus compañeros con total normalidad.

Amadou, que no tiene ficha en LaLiga y no está inscrito en UEFA Champions League pues Jule Lopetegui no cuenta con él, buscó un nuevo destino durante el último mercado de fichajes, pero ni sus agentes ni el Sevilla FC le pudieron encontrar acomodo en otro equipo.

Al contrario que lo ocurrido con Joris Gnagnon, que fue despedido, Amadou parece que acabará su andadura en el Sevilla FC, con el que tiene contrato hasta el verano de 2022, a no ser que encuentre un club en el venidero mercado de invierno.

Por ahora, el futbolista se muestra feliz por entrenar con sus compañeros en el Sevilla FC, tal y como ha mostrado en sus redes sociales.



Amadou fue uno de los fichajes durante la etapa de Joaquín Caparrós como director deportivo, el cual desembolsó algo más de 14 millones de euros por hacerse con sus servicios futbolísticos. No ha llegado a cuajar nunca el franco-camerunés, que ha sido cedido a Norwich, Leganés y Angers sin llegar a convencer a estos equipos tampoco.