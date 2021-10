Lopetegui analiza el fútbol actual y habla sobre Munir, Koundé... o la plantilla del Betis

Julen Lopetegui no suele dar grandes titulares. Tiene unas ideas claras y las repite, tanto sobre el terreno de juego, como ante la prensa, pero si se lee entre líneas se puede ver conceptos que le hacen reconocible. No le gusta perder el tiempo hablando de lo que no sea el próximo partido, ni hacer valoraciones parciales, ensalza siempre al rival -tal vez porque lo estudia tanto que acaba viendo sólo las virtudes que debe contrarrestar- y apela continuamente a una exigencia en la que comulga con el club al que dirige desde hace más de dos temporadas.

En una entrevista con Marca, el técnico del Sevilla FC, con su moderación habitual, ha hablado del momento actual, ha tenido palabras para valorar a algunos nombres propios del club, a sus rivales y para lo que viene en otra temporada en la que el conjunto nervionense aspira a todo.

Tal vez por ello, la última derrota aún planea en el pensamiento. Como ya dijo en el mismo Los Cármenes, toca convivir con ella todo este tiempo de parón. "Las derrotas siempre escuecen mucho. Duelen. Forman parte no sólo de la exigencia del club, sino de los jugadores y el cuerpo técnico. Siempre queremos ganar y cuando no lo conseguimos pues estamos menos contentos, pero dándole también la importancia a que en dos meses pierdas un partido y estemos todos rebotados habla también de la exigencia y del camino que el Sevilla tiene claramente (...) En el fútbol tienes que convivir con la victoria, el empate y la derrota. Nosotros cuando ganamos no todo está bien y debes seguir mejorando muchas cosas, mientras que cuando no lo conseguimos no todo está mal. Nosotros perdimos un partido que, seguramente, por ocasiones lo normal es que no lo hubiésemos perdido. Y sacamos las mismas conclusiones que cuando ganamos, tratando de mejorar, de analizar lo que hacemos y poco más. Sabiendo que esto va a ser muy largo, que vamos a perder más de un partido y más de dos. Los equipos se construyen o se consolidan en las reacciones cuando no consigues buenos resultados. Hemos perdido un partido, como lo han perdido otros equipos de LaLiga. No queremos perder ninguno y luchamos por no hacerlo".



Cuestionado por una situación que se ha repetido en estos años, que el Sevilla resuelva muchos partidos en el tramo final, Lopetegui se mostraba claro. No tiran las primeras partes. "Nosotros no tiramos nada. Te podría decir muchísimos partidos donde los hemos solucionado en la primera mitad, sin ir más lejos el partido ante el Valencia. Aquí hay argumentos para todos. En el fútbol siempre tienen razón los que hablan al final, con lo que a partir de ahí pocas energía podemos perder en eso. Ser conscientes de que debemos aprovechar cada momento del partido porque los rivales también juegan. Hay una cosa que es cierta y es que existe una gran igualdad. Quizás no hay una asunción en la igualdad que hay en la liga española. Nosotros hemos ganado muchísimos partidos 1-0 y 0-1. Los partidos son todos muy competidos. En el camino habrá momentos difíciles. El año pasado perdimos tres partidos de Liga a estas alturas. Eso forma parte del trayecto y el paisaje. Lo que importa es el final, que queda aún lejos, en mayo. Esto no significa que no nos ocupe y preocupe al 100% el siguiente partido, que es el más importante".



Que el Sevilla está sufriendo fuera en este arranque es evidente y, en parte, se culpa de ello a la presión que sus rivales le someten, en especial, en los últimos partidos. "Yo creo que nos han presionado bien muchísimas veces en todos estos partidos y a veces puedes encontrar soluciones y otras te cuesta un poco más (...) Todos los equipos aprietan bien y nos conocen. Ningún equipo es muy superior a otro, esa es la realidad futbolística actual. Debemos optimizar todos nuestros recursos, tratar de ser un equipo completo y cuando no salen las cosas como tú quieres, pues tratar de buscar soluciones y de ser capaz de llegar al objetivo de ganar cada partido. Siempre buscando la portería contraria; siempre tratando de ser protagonista; y siempre tratando de mantener la esencia nuestra, que no significa jugar de la misma manera".



A eso también ayuda tal vez que los equipos están más frescos desde que llegaron los cinco cambios. "El tema de los cambios es novedoso porque con los cinco ha cambiado la forma de entender los partidos. Te da la posibilidad de cambiar más cosas. No te digo que siempre esté bien, pero tienes esa opción. El jugador también debe acostumbrarse a los cambios y a que sean más prematuros (...) Al final lo que tratas siempre es de buscar soluciones y de ayudar al equipo a competir mejor. A veces de una manera o de otra. Por encima del estilo y del dibujo, lo importante es la actitud del equipo. El equipo quiere y va a seguir queriendo. Trataremos de encontrar siempre las sensaciones en cada momento".



Tras dos años alcanzando la cuarta plaza, son muchos los clubes que aspiran a quitarle esa posición de privilegio, la única 'libre' por la supremacía de los tres poderosos del fútbol español. Una lucha en la que Lopetegui ve a muchos equipos implicados. "Yo creo que está muy abierto. Hay equipos que han consolidado una plantilla muy buena y la han mejorado muchísimo, como es el caso del Villarreal; la Real Sociedad, parecido; el Betis creo que ha hecho una plantilla muy interesante; el Valencia ha aguantado a sus futbolistas importantes y ha mostrado una cara competitiva interesante; el Athletic, en el segundo año de Marcelino, ha consolidado muchos conceptos; el propio Celta, nuestro próximo rival... Es decir hay muchos equipos que van a estar ahí y seguro que va a aparecer algún equipo que esperas menos porque hay muchísima igualdad. Hay equipos sin partidos europeos. No va a ser nuevo tampoco".

En cuanto a la exigencia del propio equipo, el objetivo prioritario sigue siendo repetir esa posición para seguir creciendo. "La exigencia del Sevilla la sentimos y la conocíamos. Lo que hemos hecho es marcamos un camino para saber lo que hemos podido hacer y que lo podemos repetir. A partir de ahí veremos hasta donde podemos llegar".

Una exigencia que traslada a la plantilla y que hace que futbolistas de primer nivel apenas jueguen. Y que otros sorprendan cuando menos se espera ya de ellos. "Yo no doy oportunidades -por Munir-, es el jugador quien las compra. La oportunidad se la da el jugador a sí mismo. Todo el mundo puede tener una segunda o tercera oportunidad, porque la vida es así. Depende de la actitud que tengas, del rendimiento que tengas y en qué punto competitivo estés. Después acertaremos o nos equivocaremos tratando de darle al equipo lo que entendemos que es mejor y para eso estamos muy atentos a lo que los jugadores hacen durante los entrenamientos y por supuesto en los momentos de partido que van teniendo".

Una presión que también afecta a nombres propios, como a dos fijos, sus dos centrales: Diego Carlos y Koundé. "Diego siempre ha sido un jugador contundente y como todos los compañeros debe seguir progresando y mejorando. Pero sin perder esa contundencia, sino matizándola. Todos tienen un matiz que mejorar (...) Jules hará su camino hasta donde se lo merezca y se lo gane. Es un chico joven, con condiciones, que ha pasado un verano complejo, pero que está aquí y está al 100%. Pensando en tener y mantener la misma actitud con la que llegó, con los ojos muy abiertos, queriendo aprender y mejorar. Tiene 22 años y una carrera larga por delante, no es ningún veterano. Jules tiene una actitud fantástica. Y así tiene que seguir siendo".

En cuanto a los que apenas están entrenado o aún no han debutado... "Oli (Torres) ha estado con una lesión de casi dos meses. Han pasado muchas cosas en pretemporada. Tuvimos un Covid a una semana de empezar. Son contextos a los que tienes que adaptarte. Es un escenario no deseado pero todo eso pasó. Lucas (Ocampos) también tuvo una lesión de cinco semanas. Ha habido jugadores con un punto negativo en la preparación que poco a poco esperamos que se vayan incorporando con normalidad", afirmaba Lopetegui.