"No puedo mentir, el Sevilla intentó mi fichaje"

Sven Botman aparecía este verano como una de las primeras opciones del Sevilla si Koundé abandonaba finalmente el barco sevillista. Pero los contactos con el internacional sub 21 holandés fueron más allá y según ha confirmado él mismo, el equipo de Nervión trató de ficharlo independientemente de que saliera el jugador francés.

Botman, central del Lille, cuadraba con la idea que tenía Monchi para suplir a Koundé. Es un jugador joven, de 21 años, pero que ya tiene experiencia en un equipo puntero como el francés, campeón de la Ligue 1, donde es titular indiscutible. El conjunto del norte de Francia, que hace un año había pagado 8 millones por él al Ajax, no permitió su salida. Jugaba este año la Champions y no quería debilitarse. Además de saber que Botman estará en un escaparate ideal y que podría sacar mucho más por él tras este año y después de que debute con la selección de los Países Bajos, algo que no tardará.

El Sevilla no era el único club interesado. Liverpool y Wolverhampton también lo pretendían, como el propio futbolista reconoce. "No puedo mentir al respecto", respondía el jugador neerlandés. Y añadía: "Fue decisión del club que me quedara, pero tampoco creo que sea una mala idea. Juego en la Liga de Campeones, así que no fue un error quedarme. En el fútbol a veces va todo muy rápido, pero creo que con el tiempo todo encajará en su lugar".

En el Lille forma una pareja defensiva muy fiable junto a José Fonte. Y ha jugado todos los minutos que ha jugado su equipo en las nueve jornadas disputadas de la Ligue 1, las dos Chemapions y la Supercopa de Francia, en la que derrotaron al PSG.

la próxima semana se enfrentará al que pudo ser su equipo y será el encargado de parar a los Rafa Mir, Papu Gómez, Lamela...