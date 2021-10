Del Nido: "Me dieron un mando sin pilas, no podía darle al botón, pero gobernaré el Sevilla FC sí o sí"

La junta general de accionistas del Sevilla FC aprobó este martes las cuentas anuales de la entidad por el 54% de los votos y rechazó un cese del actual consejo de administración presidido por José Castro en una asamblea, celebrada en el Palacio de Congresos de la capital andaluza, donde el expresidente José María del Nido Benavente fue protagonista.

Los 192 accionistas que participaron en la junta, un total de 2.506 representados (88,27% del capital), vivieron una tarde convulsa, llena de interrupciones que comenzaron desde la propia constitución de la mesa. Del Nido, que llevaba días asegurando que volverá al club "sí o sí", echó mano del reglamento para comenzar con sus protestas y a la salida de la junta volvió a anunciar una batalla que, está convencido, acabará con su vuelta al poder.

El actual presidente, José Castro, le retiró la palabra en varias ocasiones y amenazó con su expulsión después de que Del Nido reiterase la ilegalidad de la junta. Varios de los miembros que le apoyan hicieron lo propio pidiendo la "nulidad" de la reunión. La junta siguió su curso y terminó siendo un 'match ball' salvado por Castro "gracias a un mando sin pilas" y a "irregularidades", según su principal opositor, representante del capital americano de 777 Partners y que, como en la previa, atacó más fuera de la sala que dentro.

"Ya dije en intervenciones anteriores que esperaba que hubiera alguna irregularidad. Y se ha producido. No he podido votar. Me han dado un mando sin pilas. Como no votas, computa como abstención. No podía darle al botón. Dije que me esperaba que hubiera alguna irregularidad, alguna 'tranfulla' y se ha producido. No hay que dar más vueltas", dijo el abogado sevillano en declaraciones a los medios después de una junta más breve de lo habitual, pero que no terminará aquí.

"Se puede impugnar pero el grupo de accionistas que yo encabezo, que es numeroso, va a mantener una reunión y decidiremos la estrategia a seguir", aclaró Del Nido Benavente, asegurando que no se precipitará y pensará bien su siguiente movimiento hacia su objetivo irrenunciable del sillón presidencial. "Es evidente que esto no ha terminado aquí. Nosotros gobernaremos en el Sevilla Fútbol Club sí o sí. Al que me apoye, de maravilla, y al que no le convenceré para demostrarle que se ha equivocado", agregaba, desafiante.

"(A Castro) le cité en una notaría hace un mes y no compareció. Habrá alineado el sentido de voto con sus socios pero conmigo no", aseguraba sin mencionar ni al actual presidente ni a su mano derecha, su propio hijo, al tiempo que rechazaba poner plazos a esa meta de volver a ser presidente del Sevilla FC: "No me doy tiempo, soy muy joven, a mí me quedan cien años de vida".