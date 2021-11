Luis Enrique admite que valora llevar a un jugador del Sevilla FC que "lo está haciendo bien"

No hay representantes de los equipos sevillanos en la convocatoria de la selección española de fútbol, hecha pública este viernes por un Luis Enrique Martínez que, con todo, aclara que no tiene decidida la composición de la expedición que viajaría a Qatar, de consumarse la clasificación, para disputar un Mundial extemporáneo, dadas las altas temperaturas que hay en verano en la península arábiga y otras zonas de Oriente Medio. La magna cita internacional tendrá lugar entre noviembre y diciembre de 2022, dentro de más de un año. Con todo, la 'Roja' todavía no tiene asegurado el pase, aunque sí la repesca (como finalista de la última Liga de Naciones).

Se lo jugará en los dos encuentros que restan de la fase previa, que le medirá en este parón Fifa con Grecia, en Atenas (el próximo 11-N); y contra Suecia, en La Cartuja (el 14-N). Para lograrlo, el otrora atacante del Barcelona ha citado a 25 futbolistas: los porteros Unai Simón, De Gea y Robert Sánchez; los defensas Azpilicueta, Carvajal, Laporte, Eric García, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jordi Alba y Gayà; los centrocampistas Busquets, Gavi, Carlos Soler, Rodri, Koke y Mikel Merino; y los atacantes Sarabia, Fornals, Yéremy Pino, Brahim, Morata, Rodrigo, Dani Olmo y Ansu Fati.

"Hemos valorado traer a todos los jugadores que están en la prelista, como Raúl de Tomás y Rafa Mir. Hemos estudiado a lo largo de todas estas semanas y todos estos partidos cuáles son los mejores para afrontar estos partidos, pero la lista es ésta de 25. Incluso, traemos a dos más por tener, incluso, más posibilidades en ataque, evidentemente. Lógicamente, hemos valorado traerlos (a otros), porque lo están haciendo bien en sus equipos. Si están en la prelista, tienen opciones de venir, claro que sí", confesaba Luis Enrique, dando esperanzas a algunos de los que no están para futuras convocatorias.