Los 'americanos' del Sevilla fichan a Shevchenko

La junta de accionistas extraordinaria ya es pasado en el Sevilla FC, José Castro, actual presidente de la entidad sevillista, vio como su cargo quedó ratificado en un evento que estuvo marcado por la oposición de José María del Nido Benavente, su predecesor, que tiene como principal objetivo obtener la poltrona de Nervión.



Para ello, el ex mandatario blanquirrojo no dudó en aliarse con 777 Partners, mejor conocidos como los americanos, que apostaron por intentar obtener el poder en el Ramón Sánchez-Pizjuán por esta vía.



No consiguiéndolo finalmente, los americanos no desisten en mandar algún día en el Sevilla FC, pero el club hispalense no es su único foco de interés en Europa que tiene el grupo instalado en Delaware, pues hace unas semanas se hicieron con las acciones del Genoa italiano, el cual manejan ya.



Para comenzar, 777 Partners ha decidido fichar a Andrei Shevchenko, antigua estrella de fútbol mundial, como nuevo entrenador para las dos próximas temporadas. El ucraniano le ganó la partida a Andrea Pirlo, que era la otro opción que manejaba la escuadra transalpina.





?? #Shevchenko será nuevo entrenador del #Genoa. Contrato de dos años para el exdelantero del Milan. Los nuevos dueños rossoblù pensaron también en #Pirlo (idea del #FCB #FCBarcelona antes de #Xavi) @TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) November 6, 2021