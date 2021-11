Rakitic tilda el derbi de "cómodo, pero no fácil" y habla de la lucha por LaLiga y de la Champions

Ivan Rakitic, futbolista del Sevilla FC, ha concedido una entrevista a los compañeros de Radio Sevilla de la Cadena SER en la que repasó la actualidad del su equipo, la victoria en el derbi y reconoció que no ha estado rindiendo a su nivel mejor de juego, trabajando duro para revertir dicha situación.

Antes que nada analizó como llega el equipo al parón de selecciones de noviembre. "Da gusto despertarse por la mañana y comprobar el ambiente aunque a mí me gustaría ya jugar mañana o pasado para seguir en esta ola positiva".

No se mordió de tildar el derbi como un duelo cómodo, pero no fácil. "Fue cómodo, pero no fácil. Se hizo todo lo que se preparó. El plan salió perfecto. No hubo grandes ocasiones en la primera parte pero estábamos preparando, siendo pacientes y moviendo el balón de un lado a otro, con ataques largos. A mí incluso me gustó más la primera parte que la segunda, siendo un partido muy completo". A lo que argumentó que todo fue mérito de su equipo sin hablar mucho de su rival. "Yo prefiero hablar de lo que hicimos nosotros, nuestro posicionamiento y la presión alta nuestra fue muy buena. Eso ha sido la clave. Tuvimos las líneas muy juntas y de ese modo, aunque te aprieten, encuentras soluciones. Ha sido más mérito nuestro que demérito del rival".

Aseguró que realizó uno de sus mejores partidos contra el Real Betis. "Recibo los mensajes de mucha gente, del club, de Lopetegui, de Monchi... Necesitaba ya un partido así, sé lo que significa un derbi como capitán para mí. Entiendo la crítica y lo veo igual, yo sé cuando estoy bien y cuando estoy mal, cuando tengo ritmo y cuando no lo tengo. He entrenado como un loco para demostrarle al míster que estoy. Me piqué con mi situación. Me encanta la crítica, soy exigente. Voy encontrando ya la confianza y el ritmo adecuado".

También habló de la lucha por LaLiga y la posición que tienen en Champions League. "Más que hablar de ganar títulos nosotros hablamos de mejorar, tanto en el juego como en la clasificación. Queremos dar lo máximo en cada partido y ya se verá hasta dónde llegamos. La Champions es la Champions y pagas los errores muy caro. Tenemos que mejorar. Nos han pasado cosas no habituales, pero al menos tenemos tiempo para mejorar en los dos partidos que faltan porque queremos estar en la siguiente fase".