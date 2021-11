Rakitic desvela que pudo fichar por el Paris Saint-Germain

Ivan Rakitic, futbolista del Sevilla FC, fue uno de los jugadores más destacados del equipo sevillista en el derbi contra el Real Betis, que acabó con victoria del cuadro de Nervión por 0-2.

La aportación del croata fue clave para desequilibrar el centro del campo en favor del Sevilla FC, ante un Betis que no pudo contener el caudal ofensivo blanquirrojo.

Rakitic, que no venía de hacer su mejor fútbol, afirmó que había entendido el mensaje y que ha trabajado para recuperar su juego. Ese que estuvo a punto de llevarle al Paris Saint-Germain en 2018, tal y como ha desvelado en una entrevista con Bein Sport Francia. "No se hizo por varias razones. Me habría gustado jugar en París. Lo que hace el PSG, no sólo esta temporada sino desde hace varios años, para mi merece un gran respeto. Me quito el sombrero ante el presidente, Leonardo y su entrenador. Han crecido rápido y tienen demasiada presión a día de hoy".

Eso ocurrió siendo jugador del FC Barcelona, ahora el balcánico se encuentra totalmente centrado en el Sevilla FC.