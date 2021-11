La lesión de En-Nesyri y el hermetismo del Sevilla FC

Uno de los mayores quebraderos de cabeza en el último mes para el Sevilla Fútbol Club es, sin ninguna duda, la lesión de su delantero estrella Youssef En-Nesyri.

El ariete marroquí no está teniendo su mejor temporada debido a los continuos problemas físicos que está sufriendo, los cuales le están impidiendo participar de una manera continua y fluida en lo que vamos de curso futbolístico 2021/2022.

Ya son dos los contratiempos físicos que ha tenido En-Nesyri, muy seguidos, lo que hizo saltar las especulaciones de que fuera una recaída. Hecho que ha aclarado hoy Pepe Castro en su entrevista en Deportes COPE Sevilla. Donde ha puesto luz al 'caso En-Nesyri', revelando la lesión, su posible duración y también debatiendo sobre la política de silencio en el Sevilla FC cada vez que se produce una lesión.

"Lo que le digo es la realidad. No sabemos cuál es el tiempo de En-Nesyri. Pueden ser más o menos días. Estamos pendientes de las pruebas que le están haciendo. Si es menos, mejor, porque lo necesitamos. Pero no es un capricho de ocultar nada, es así, hay lesiones que no se pueden definir tanto", argumentó el mandamás sevillista.

"Rectificar es importante si es para mejorar", dijo sobre el hermetismo del club. "Es una lesión extraña, y no es la misma lesión. El jugador se repone, pero cuando empieza a jugar tiene otra y no sabemos si conjugarla con la anterior. Es diferente y requiere de pruebas, infiltraciones y otras cuestiones que no domino, y esas pruebas nos dirán cuál es la realidad. Es un jugador importante y queremos todos que vuelva a jugar", finalizó.