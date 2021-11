El entrenador del Córdoba no renunciará a sus ideales contra el Sevilla FC

Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF atendió a los medios de comunicación esta mañana en la previa del partido que su equipo disputará contra el Sevilla FC.

El técnico cordobesista dota de gran importancia al choque de Copa del Rey, olvidándose, por ahora, de la liga. "Le damos importancia siempre al partido siguiente, así que Las Palmas está lejos. No podemos mirar más allá porque queremos brindar un gran espectáculo. Hemos llegado hasta aquí y hay que dejarlo todo para que los aficionados disfruten. Daremos el 200 % y veremos hasta donde podemos llegar".

El preparador argumentó que el Sevilla FC llegará con mucho respeto al nuevo Arcángel. "Y si€ es sí. Ahora estaremos en el lado inverso a la liga, porque a 90 minutos pueden pasar muchas cosas, como en Torremolinos. Ellos pensarán lo mismo, que aunque seamos de inferior categoría se les puede complicar la vida".

Calificó al Sevilla FC como uno de los mejores equipos de Europa, pero eso no le hace renunciar a nada. "Nosotros trasmitimos a los jugadores que lo primero será disfrutar, pero para ello hay que competir y dejarlo todo en el campo para intentar buscar la victoria. Eso sí, teniendo en cuenta que delante se tendrá a un rival de los mejores de Europa".

A pesar de jugar contra el Sevilla, aseguró que no va a modificar sus planes de juego. "Desde el minuto hay que mostrar nuestra idea de fútbol y no cambiar la filosofía. Habrá que hacerlo todo bien, pero aún así será complicado. Para poder sorprender a un equipo como el Sevilla hay que dejarlo todo en los 90 minutos. Todos estarán motivados para hacerlo, no sólo Simo y Casas por su pasado sevillista, aunque ellos puedan tener un extra, pero será para todos porque partidos como estos, por desgracia, el Córdoba lleva tiempo sin vivirlos".

No le preocupa que Lopetegui haga rotaciones. "Cualquier suplente podría ser titular. No se confiarán, porque con Julen Lopetegui querrá llegar a todas las finales. Ojalá se pudieran quedar fuera sus once titulares, pero el 70% de la plantillas son internacionales. Igual sólo tendrán que hacer rotaciones por las bajas que tienen arriba".

De cualquier forma mantuvo su convicción de ser fieles a los ideales del equipo. "Con todo, si en nuestra categoría ya es complicado mantener la posesión todo el partido, aún más lo será con el Sevilla. Habrá que sufrir y defender en muchos momentos, pero no se renunciará a todo lo que nos trajo hasta aquí"