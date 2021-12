Monchi: "No hemos cumplido las expectativas"

Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, salió a dar la cara tras la eliminación de su equipo en UEFA Europa League después de perder contra el RB Salzburgo por 1-0. "Una noche difícil, que tenemos que digerir poco a poco. Nos hemos encontrado con un resultado no esperado, había mucha ilusión puesta en esta fase de grupo. No hemos cumplido las expectativas y hay que afrontarlo con entereza y asumiendo los errores. No hemos estado a la altura".

Argumentó el de San Fernando que el gol en contra les hizo daño. "El gol de ellos nos ha hecho mucho daño, hemos terminado el primer tiempo bien, hemos empezado el segundo bien, en la ocasión de Munir nos ha faltado un poco de fortuna y luego el gol nos ha hecho daño y la expulsión de Joan nos han rematado".

Ahora mismo se centra el recuperar al equipo. "Está más cercano a poder recuperarse Suso, a ver estos días, pero me preocupa más recuperar el ánimo del vestuario. La derrota es muy solitaria y tenemos que estar más juntos que nunca".

El alto ejecutivo tiró de autocrítica. "Es una noche de lamerse heridas, de reconocer errores, de levantar el ánimo y de pensar que dentro de 72 horas tenemos un partido importantísimo. Es una noche difícil, una noche dura. Pero vamos a mirar hacia delante con optimismo, reconociendo errores e intentando corregirlos".

Finalmente, habló de la UEFA Europa League. "Es un palo es duro, difícil que costará digerir, pero estamos muy ilusionados en LaLiga, la Copa y ahora en Liga Europa, que es un premio menor pero en enero volverá la ilusión".