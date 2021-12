A vueltas con el fichaje de un delantero en el Sevilla FC

Saltó su nombre a la palestra durante la entrevista que concedió en Radio Marca Sevilla hace unos días, puesto que uno de nuestros compañeros periodistas le preguntó a Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, por la posibilidad de fichar a Cédric Bakambu, a lo que el ejecutivo sevillista respondió con cierto humor que el africano debía de cobrar poco.

Muchos medios de comunicación africanos aseguran que el equipo sevillista está tras los pasos del delantero congoleño, el cual es agente libre desde que finalizara su vinculación hace unas semanas con el Beijing Guoan, de la Superliga China, pero que la competencia por hacerse con sus servicios futbolísticos es atroz, ya que FC Barcelona, Valencia CF, Villarreal CF, Fenerbahce o Besiktas son otras de las escuadras interesadas.

Y es cierto que el Sevilla FC busca delantero, porque la baja de Youssef En-Nesyri, por lesión, está haciendo daño, y porque tanto Munir como el de Fès se marcharán a la Copa de África con Marruecos, dejando a Rafa Mir como el único ariete de la primera plantilla más la aportación puntual del joven Iván Romero. Pero llegará siempre y cuando entre dentro de los parámetros económicos de la entidad hispalense, tal y como explicó el propio Monchi, el cual lo dejó claro. "Estamos trabajando, pero no voy a distraer. Sé lo que es vivir eso y lo que supone que un director deportivo hable de nombres. No es bueno que hable. No sé si va a venir algo. Estoy trabajando para explicar lo que es mi idea. Hay un camino y veremos si se lleva a cabo. Hay que valorar muchas cosas y se llevará a cabo el 21 cuando se pare el campeonato".

Así las cosas y con el palo económico que supuso la eliminación de UEFA Champions League, Monchi es precavido con la posible llegada de un delantero que eleve el nivel de la plantilla, pero habrá que esperar acontecimientos.

Mientras tanto, la prioridad en Nervión pasa por cerrar las renovaciones de Joan Jordán y Fernando Reges después de haber concretado ya las de Diego Carlos y Lucas Ocampos.